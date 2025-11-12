La Galaxy Watch8 n’est pas qu’un bijou de design, c’est un véritable coach santé et bien-être. Grâce à Galaxy AI, la montre analyse votre sommeil, votre fréquence cardiaque et votre activité pour générer chaque matin un Score d’énergie personnalisé. Vous savez instantanément si votre corps est prêt pour une journée intense ou s’il a besoin de repos.

Le Coach sommeil apprend vos habitudes et vous conseille sur les heures idéales pour vous coucher, tandis que le Coach running adapte un plan d’entraînement à votre niveau, que vous prépariez un 5 km ou un marathon.

Côté santé, Samsung introduit aussi le suivi de la charge vasculaire et l’indice AGEs, un indicateur du vieillissement métabolique lié à votre mode de vie. La Watch8 devient ainsi un outil complet pour suivre et améliorer votre condition physique, mentale et métabolique.