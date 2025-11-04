Les montres connectées se diversifient aujourd'hui, et chacune répond à des besoins spécifiques. Pourtant, il nous a bien fallu faire un choix, et c'est la Samsung Galaxy Watch 8 qui remporte le Clubic Award 2025.
La Samsung Galaxy Watch 8 reste incontestablement une excellente montre connectée, probablement la meilleure proposée par Samsung depuis longtemps.
La montre connectée était à la fête en cette année 2025. Tous les constructeurs majeurs ont proposé leurs propres modèles, plus ou moins spécialisés, pour tenter de trouver un chemin vers le poignet des utilisateurs. Montres connectées généralistes ou spécialisées, difficile de faire un choix entre tous ces modèles. C'est pourtant la Samsung Galaxy Watch 8 qui nous a tapé dans l'œil cette année et qui rafle le Clubic Award 2025 de la meilleure montre connectée.
Samsung Galaxy Watch 8, la montre connectée la plus équilibrée
On connait bien la gamme Samsung Galaxy Watch, et pour tout dire, cela faisait quelque temps qu'elle ne nous faisait plus vibrer, la faute à une petite stagnation et des modèles qui se ressemblaient année après année. Cette année, le constructeur est repassé sur la planche à dessin et propose une montre revue et améliorée, avec un écran toujours rond, mais dans un boitier plus rectangulaire et qui a, disons-le, une sacrée gueule une fois porté au poignet.
Plus que son design, la Galaxy Watch 8 est aussi une montre remplie de capacités, avec l'arrivée de Gemini. Samsung fait entrer l'intelligence artificielle de Google dans le petit boitier de la tocante, et apporte de nouveaux services au poignet pour organiser sa journée ou piloter ses objets connectés, d'une simple phrase, sans apprendre des commandes vocales.
Sur le plan du suivi sportif et de la santé, Samsung se montre toujours exhaustif avec une amélioration du suivi du sommeil, la présence d'un ECG, et pour les sportifs la présence d'un GPS double fréquence et d'un coach IA pour la course à pied. Le tout avec deux journées d'autonomie, un chiffre certes en deçà des montres sportives, mais au-dessus de la moyenne des modèles équivalents.
Difficile de trancher entre toutes les (très bonnes) montres connectées sorties en 2025, mais la Samsung Galaxy Watch 8 nous a frappés par sa polyvalence. La proposition du constructeur coréen coche absolument toutes les cases, et a le mérite de s'adresser à tous, qui lui permet aujourd'hui de remporter le Clubic Award 2025 de la meilleure montre connectée.
La note finale et le test complet de la Samsung Galaxy Watch 8
- Un design très élégant
- Gemini intégré
- Performances globales
- Suivi santé et sport complet
- One UI 8 Watch, plus ergonomique
- Trop dépendante au smartphone
- Une autonomie toujours limitée
- Un haut-parleur un peu trop faible
- Trop d'applications à installer sur le smartphone
Les autres montres connectées qui ont marqué 2025 :
La Samsung Galaxy Watch 8 emporte le Clubic Award 2025, mais d'autres modèles ont fait sensation cette année, autant chez les montres que nous appellerons généralistes, que chez les smartwatches spécialisées avec, dans notre classement, deux modèles signés Garmin ou encore Suunto.
- Un design toujours aussi soigné
- Excellent écran
- watchOS 26 très complet
- Suivi de la tension artérielle
- Une autonomie en hausse
- Uniquement compatible avec un iPhone
- Des fonctions manquantes en français
- Des soucis avec la 5G en France
- Il faut quand même la recharger tous les jours
- Design très réussi
- Poids plume
- Ecran Amoled lumineux
- Excellent rapport qualité prix
- Simplicité d'utilisation
- L'absence de verrouillage
- L'absence de compatibilité aux apps de musique
- Absence de cartographie
- Excellente autonomie
- Une montre légère
- Façade personnalisable
- Suivi santé et sport précis
- Interface parfois confuse
- Aucune application tierce
- Seulement 2 Go de stockage
- Luminosité trop basse en mode veille
- Autonomie plus haute que prévu...
- Puce S10 très performante
- watchOS 26, toujours aussi intuitif
- De nouvelles fonctions santé
- Ecran Always-On, enfin !
- Charge rapide
- ... mais il faut toujours la recharger tous les jours
- Pas de suivi de l'hypertension
- Compatible uniquement avec l'iPhone
- Une charge rapide bridée par rapport aux autres Apple Watch
- Un écran somptueux
- Un suivi sportif ultra-complet
- GPS d'une précision diabolique
- Autonomie de 14 à 21 jours
- Fluditié de l'interface
- Une montre résistante qui sent bon le premium
- Un peu épaisse pour certains
- Pas d'apps tierces
- Pas de paiement mobile