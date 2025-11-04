Plus que son design, la Galaxy Watch 8 est aussi une montre remplie de capacités, avec l'arrivée de Gemini. Samsung fait entrer l'intelligence artificielle de Google dans le petit boitier de la tocante, et apporte de nouveaux services au poignet pour organiser sa journée ou piloter ses objets connectés, d'une simple phrase, sans apprendre des commandes vocales.

Sur le plan du suivi sportif et de la santé, Samsung se montre toujours exhaustif avec une amélioration du suivi du sommeil, la présence d'un ECG, et pour les sportifs la présence d'un GPS double fréquence et d'un coach IA pour la course à pied. Le tout avec deux journées d'autonomie, un chiffre certes en deçà des montres sportives, mais au-dessus de la moyenne des modèles équivalents.