La Galaxy Watch8 est bien plus qu’une montre : c’est un assistant personnel et santé complet. Grâce à Galaxy AI et Gemini, elle vous aide à gérer votre quotidien en toute simplicité : planifier, mémoriser, rechercher ou même trouver votre voiture, le tout à la voix.

Côté bien-être, Samsung franchit un cap. La montre analyse vos cycles de sommeil, calcule votre score d’énergie et vous conseille sur votre heure de coucher optimale grâce au Coach sommeil Galaxy AI. Elle surveille également votre fréquence cardiaque, votre tension artérielle et votre charge vasculaire, pour un suivi santé ultra précis.

Les sportifs ne sont pas en reste. La Watch8 détecte automatiquement plus de 90 activités, propose 160 programmes d’entraînement et un Coach Running intelligent capable d’adapter un plan sur mesure selon votre niveau et vos objectifs (5 km, 10 km, semi ou marathon).

La montre intègre aussi un indice AGEs, indicateur de vieillissement biologique et de bien-être métabolique, pour aider à adopter un mode de vie plus équilibré.