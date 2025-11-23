Après une première salve de promotions remarquée en fin de semaine, Amazon accélère encore ce dimanche 23 novembre avec une mise à jour massive de ses offres Black Friday. À la veille du lancement officiel de la semaine du Black Friday, la plateforme entre dans une véritable montée en puissance : les remises s’étendent désormais sur les téléviseurs, l’informatique, l’audio, le gaming, les objets connectés et même le petit électroménager.

Comme chaque année, cette semaine spéciale Black Friday joue le rôle de rampe de lancement avant le pic des réductions, qui culminera tout au long de la semaine et jusqu’au Cyber Monday du lundi 1er décembre. Et au vu de cette nouvelle vague de promotions, le rythme promet encore de s’intensifier jour après jour.

Que vous souhaitiez changer de TV, booster votre installation audio, préparer un cadeau de Noël ou simplement profiter d’un bon prix sur un achat important, ce week-end concentre déjà une grande partie des meilleurs deals de la saison. Pour vous faire gagner du temps, nous avons sélectionné les offres les plus intéressantes du moment et les avons classées par ordre de prix pour vous en faciliter l'accès sur Amazon.