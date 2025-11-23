La semaine du Black Friday démarre officiellement demain, mais Amazon n’a pas attendu pour frapper fort : une première vague de remises massives vient d’être mise en ligne, avec des prix déjà très agressifs sur les TV, casques audio, périphériques PC, produits Amazon et bien plus encore. Pour vous faire gagner du temps, voici le TOP 30 des offres les plus intéressantes du moment.
Après une première salve de promotions remarquée en fin de semaine, Amazon accélère encore ce dimanche 23 novembre avec une mise à jour massive de ses offres Black Friday. À la veille du lancement officiel de la semaine du Black Friday, la plateforme entre dans une véritable montée en puissance : les remises s’étendent désormais sur les téléviseurs, l’informatique, l’audio, le gaming, les objets connectés et même le petit électroménager.
Comme chaque année, cette semaine spéciale Black Friday joue le rôle de rampe de lancement avant le pic des réductions, qui culminera tout au long de la semaine et jusqu’au Cyber Monday du lundi 1er décembre. Et au vu de cette nouvelle vague de promotions, le rythme promet encore de s’intensifier jour après jour.
Que vous souhaitiez changer de TV, booster votre installation audio, préparer un cadeau de Noël ou simplement profiter d’un bon prix sur un achat important, ce week-end concentre déjà une grande partie des meilleurs deals de la saison. Pour vous faire gagner du temps, nous avons sélectionné les offres les plus intéressantes du moment et les avons classées par ordre de prix pour vous en faciliter l'accès sur Amazon.
Le TOP 30 des ventes flash à saisir tout de suite :
- Chargeur USB-C 40W Belkin doubles ports à 15,98 € au lieu de 34,99 €
- Tapo C200C Caméra WiFi 360° 1080p à 22,90 € au lieu de 34,99 €
- Casque gamer léger Logitech G435 LIGHTSPEED à 29,99 € au lieu de 47,99 €
- Echo Dot (Nouvelle génération) à 29,99 € au lieu de 64,99 €
- Clavier compact CHERRY KW 7100 Mini BT à 29,99 € au lieu de 58,14 €
- Amazon Fire TV Stick 4K à 29,99€ au lieu de 69,99€
- Vidéoprojecteur Magcubic (Android 14, 4K) à 61,28 € au lieu de 109,99 €
- Enceinte Bluetooth 360° UE Wonderboom 4 à 56,99 € au lieu de 99,99 €
- Batterie externe 200W Anker Prime 20000 mAh à 66,49 € au lieu de 96,05€
- Pack de 2 Caméra Blink Outdoor 4 à 69,49 € au lieu de 154,99 €
- Casque sans fil Sony WH-CH720N à 64,79 € au lieu de 149,99 €
- Souris gaming premium Razer Basilisk V3 Pro à 90,78 € au lieu de 179,99 €
- Amazon Kindle (Nouvelle génération) à 99,99€ au lieu de 119,99€
- Thermostat Connecté et Intelligent Netatmo à 99,99 € au lieu de 153,85 €
- Écran gaming MSI G255PF E2 180 Hz à 98,95 € au lieu de 179,99 €
- Barre de son TV Sony 5.1 Dolby Surround à 199,00€ au lieu de 263,22€
- Casque Bluetooth sans Fil Sonos Ace avec ANC à 299,00 € au lieu de 449,00 €
- Dyson V8 Absolute : Aspirateur-balai sans fil à 298,99 € au lieu de 499,00€
- SSD NVMe PCIe 5.0 Crucial T705 4 To à 322,99 € au lieu de 889,99 €
- Aspirateur laveur Tineco Floor One Switch S6 à 295,00 € au lieu de 649,00 €
- TV 4K HDR10 LG QNED8E 43” 2025 à 364,56 € au lieu de 649,00 €
- Aspirateur balai DYSON V11 Advanced à 379,00€ au lieu de 599,00 €
- Smartphone Google Pixel 9a 128 Go à 399,00 € au lieu de 549,00€
- Console PS5 Standard + EA FC 26 + Manette à 449,99 € au lieu de 549,99€
- ECOVACS X8 Omni : Robot aspirateur laveur à 579,00 € au lieu de 1299,00€
- Carte Graphique NVIDIA GeForce RTX 5070 12G Ventus 3X OC à 539,00€ au lieu de 599,00€
- Apple iPhone 16e 128 Go à 669,00 € au lieu de 719,00 €
- PC OLED 15,6” ASUS Vivobook S15 Copilot+ à 629,99 € au lieu de 1199,99€
- Carte Graphique MSI NVIDIA GeForce RTX 5080 16G à 1 129,00€ au lieu de 1 459,00€
- TV OLED 65” LG OLED 65B4E 2024 à 949,00 € au lieu de 1 154,99 €
Pourquoi vous devez consulter ces 30 offres sans tarder ce weekend
Ce week-end constitue l’un des premiers temps forts de la Black Friday Week, avec une concentration de réductions qui touche aussi bien les produits du quotidien que des références très recherchées. Cette diversité permet de viser un achat précis sans exploser son budget — que ce soit pour changer de téléviseur, améliorer son installation audio, renforcer son setup informatique ou préparer un cadeau.
En réunissant 30 offres vérifiées et mises à jour, cette sélection vous donne une vision claire et immédiate des meilleures opportunités du moment. De quoi vous aider à réaliser un achat réfléchi, pertinent et réellement avantageux avant que les stocks et les prix ne commencent à fluctuer dans les prochains jours.
Black Friday Week Amazon : comment identifier les vraies bonnes affaires et faire les meilleurs choix ce week-end ?
Le week-end du Black Friday est chaque année l’un des moments les plus intenses en matière de réductions, avec des dizaines d’offres qui évoluent en temps réel. Face à cette avalanche de promotions, il n’est pas toujours évident de distinguer une vraie bonne affaire d’un simple prix barré peu avantageux. Pourtant, en suivant quelques repères simples, il devient bien plus facile de s’y retrouver parmi les offres du moment.
À cette période, les variations de prix sont fréquentes : certaines remises apparaissent pendant quelques heures avant de disparaître, tandis que d’autres évoluent progressivement tout au long du week-end. L’essentiel est donc de se concentrer sur les catégories qui vous intéressent réellement — téléviseurs, casques audio, objets connectés, informatique ou gaming — et de surveiller en priorité les modèles que vous aviez déjà repérés les semaines précédentes.
S’appuyer sur les tests réalisés tout au long de l’année reste également un excellent moyen de faire un choix éclairé. Lorsqu’un produit en promotion a été analysé en profondeur, il devient plus simple d’évaluer sa qualité, ses performances ou son adéquation avec votre usage. Par exemple, un téléviseur OLED bien noté assure généralement une meilleure expérience HDR, tandis qu’un casque audio passé au banc d’essai permet d’anticiper la restitution sonore, l’autonomie ou le confort au quotidien. En croisant ces informations avec les prix actuels, vous gagnez en visibilité et évitez les achats impulsifs pouvant décevoir à long terme.
Ce week-end représente enfin une excellente occasion de préparer ses achats de fin d’année. Les fortes remises sur l’électroménager, l’informatique ou les objets connectés permettent d’équiper la maison à moindre coût, tandis que les promotions sur les smartphones, tablettes ou accessoires high-tech facilitent la recherche de cadeaux pertinents sans dépasser son budget. Toutes les offres ne dureront pas : certaines resteront actives jusqu’à lundi, d’autres s’envoleront dès que les stocks seront épuisés. En combinant suivi des prix, consultation des tests et comparaison entre catégories, il devient beaucoup plus simple d’identifier les vraies bonnes affaires et de profiter pleinement de cette nouvelle vague de promotions signée Amazon.
Les meilleurs deals services en ligne, forfaits et VPN du Black Friday
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- 130 € offerts chez BoursoBank avec le code BBKMBA130 (Voir conditions)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 22 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
Pourquoi ces premières offres Black Friday valent le détour ?
Ce week-end constitue l’un des premiers temps forts de la Black Friday Week, avec une concentration de réductions qui touche aussi bien les produits du quotidien que des références très recherchées. Cette diversité permet de viser un achat précis sans exploser son budget — que ce soit pour changer de téléviseur, améliorer son installation audio, renforcer son setup informatique ou préparer un cadeau.
En réunissant 30 offres vérifiées et mises à jour, cette sélection vous donne une vision claire et immédiate des meilleures opportunités du moment. De quoi vous aider à réaliser un achat réfléchi, pertinent et réellement avantageux avant que les stocks et les prix ne commencent à fluctuer dans les prochains jours.
Black Friday Week Amazon : comment identifier les vraies bonnes affaires et faire les meilleurs choix ce week-end ?
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.