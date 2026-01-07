Les écouteurs sans fil d’Apple voient leur prix chuter pendant les soldes.
À 174 €, les AirPods 4 deviennent une option plus accessible pour le travail et les déplacements.

Le prix des Apple AirPods 4 avec réduction de bruit tombe à 174 € chez Cdiscount grace au code 15DES129. Ces écouteurs s'utilisent pour écouter de la musique, passer des appels ou suivre une série sans être gêné par le bruit autour de soi.

Leur format discret se glisse dans une poche. Certains diront que le confort reste leur atout principal, surtout pour de longues sessions dans la journée.

Les écouteurs sans fil apportent une réduction de bruit efficace pour isoler des bruits extérieurs. L'autonomie permet d'écouter de la musique plusieurs heures de suite sans devoir les recharger. L'expérience audio reste stable en déplacement ou au bureau.

Les plus
  • Réduction active du bruit même sur design ouvert
  • Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique de la tête
  • Jusqu'à 6 heures d'autonomie pour une utilisation continue
  • Clarté des appels grâce à l'isolement de la voix
  • Égalisation adaptative pour un son ajusté à l'oreille
Les moins
  • Absence d'isolation complète face à des bruits très intenses
  • Design ouvert limitant l'immersion sonore dans certains environnements
  • Non recommandé pour le sport intensif ou sous la pluie

Une écoute confortable et adaptée à la vie mobile

Les écouteurs se glissent facilement dans une poche ou un sac. Ils accompagnent une journée au bureau aussi bien qu'un trajet dans le métro ou un moment de détente à la maison. L'autonomie tient la distance sans avoir à surveiller la batterie en permanence.

On peut trouver que la réduction de bruit change vraiment l'écoute, surtout quand la rue devient bruyante ou que les voisins parlent fort. Pour les appels, la voix reste claire, même dans un environnement animé.

Un positionnement tarifaire rare sur un modèle récent

Cdiscount affiche les Apple AirPods 4 à 174 €, soit une économie inhabituelle pour cette gamme. Ce tarif les place comme une solution pratique pour écouter de la musique ou passer des appels sans contrainte.

Le format léger et la compatibilité avec de nombreux appareils facilitent leur usage au quotidien, sans prise de tête. Ce niveau de prix reste rare sur un modèle aussi récent.

