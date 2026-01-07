Le prix des Apple AirPods 4 avec réduction de bruit tombe à 174 € chez Cdiscount grace au code 15DES129. Ces écouteurs s'utilisent pour écouter de la musique, passer des appels ou suivre une série sans être gêné par le bruit autour de soi.

Leur format discret se glisse dans une poche. Certains diront que le confort reste leur atout principal, surtout pour de longues sessions dans la journée.