À chaque nouvelle génération d’AirPods Pro, le scénario se répète. On suit les annonces, on regarde les tests, on passe les fiches produits en boucle. Puis on regarde le prix et on se dit qu’on va attendre un peu. Les premières semaines passent, les premiers mois aussi, et la question revient toujours : “j’attends encore ou je craque maintenant ?”

Pour les AirPods Pro 3, ce moment vient clairement d’arriver. Pendant les soldes, Amazon commence enfin à baisser leur prix. Et forcément, pour tous ceux qui sont restés raisonnables jusqu’ici, c’est exactement le déclic que l’on attendait.