À l’approche du Black Friday, les aspirateurs balais figurent parmi les produits les plus recherchés, et pour cause : ils combinent puissance, légèreté et polyvalence. Mais face à la profusion de modèles et de promotions, il est parfois difficile de savoir lequel choisir. La première question à se poser concerne vos besoins et la taille de votre logement. Pour un petit appartement, un modèle compact comme le Rowenta X-Nano RH1129WO conviendra parfaitement grâce à sa maniabilité et sa facilité de rangement. En revanche, pour une maison plus grande ou un usage intensif, mieux vaut opter pour un appareil plus endurant, tel que le Dyson V10 Origin ou le Samsung Jet 75E Turbo, réputés pour leur autonomie et leur puissance d’aspiration.

Le système de filtration est également un critère déterminant, notamment pour les foyers avec enfants ou animaux. Un modèle doté d’un filtre HEPA, comme le Rowenta X-Force Flex 9.60 Kit Allergie, capture les particules fines et assure un air plus sain dans la maison. De même, les accessoires fournis peuvent faire toute la différence : brosse motorisée pour les tapis, suceur plat pour les recoins ou mini-brosse spéciale poils d’animaux. Ces éléments garantissent un nettoyage complet et adapté à toutes les surfaces.

Enfin, le rapport qualité-prix reste au cœur de la décision, surtout pendant le Black Friday où les écarts de tarifs peuvent être spectaculaires. Les marques premium comme Dyson profitent de l’événement pour rendre leurs modèles plus accessibles, tandis que des références plus abordables comme Rowenta ou Samsung offrent des performances solides pour un budget maîtrisé. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre comparatif complet des meilleurs aspirateurs balais sur Clubic￼, afin d’affiner votre choix selon vos priorités : puissance, autonomie ou confort d’utilisation.