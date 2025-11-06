Le Black Friday 2025 démarre sur les chapeaux de roue avec une avalanche de réductions sur les aspirateurs balais les plus populaires du marché. Dyson, Rowenta ou encore Samsung voient leurs prix chuter, offrant une occasion en or de s’équiper d’un modèle performant sans se ruiner.
Le Black Friday 2025 se prépare, mais les bonnes affaires ont déjà commencé à envahir le web ! En ce jeudi 6 novembre, Amazon, Darty, Cdiscount et Boulanger multiplient les offres sur les aspirateurs balais, avec des réductions allant jusqu’à -70 %. Dyson, Samsung et Rowenta sont particulièrement à l’honneur, avec des modèles performants proposés à des prix rarement vus.
Que vous cherchiez un appareil puissant, compact ou adapté aux poils d’animaux, c’est le moment idéal pour équiper votre foyer avant le grand rush du Black Friday. Découvrez sans plus attendre les meilleures promos du moment !
Les 7 promos chocs à saisir chez Amazon, Darty, Boulanger et Cdiscount
- Rowenta X-Pert 6.60 à 119,99 € au lieu de 159,99 €
- Dyson V8 Advanced à 249,00 € au lieu de 399,00 €
- Aspirateur sans fil 6-en-1 générique à 99,99 € au lieu de 329,99 €
- Samsung Jet 75E Turbo à 229,99 € au lieu de 249,99 €
- Rowenta X-Nano RH1129WO à 119,99 € au lieu de 179,99 €
- Dyson V10 Origin à 329,00 € au lieu de 479,00 €
- Rowenta X-Force Flex 9.60 Kit Allergie à 199,99 € au lieu de 250,99 €
Pourquoi ces promos Black Friday méritent votre attention
Ces offres d’aspirateurs balais se distinguent autant par leur diversité que par la qualité des produits proposés. Qu’il s’agisse de la puissance du Dyson V10 Origin, plébiscité dans notre test complet sur Clubic￼, ou de la maniabilité du Rowenta X-Pert 6.60, chaque modèle répond à un besoin précis du quotidien.
Ces appareils sans fil permettent de nettoyer efficacement toutes les surfaces, du carrelage au tapis, tout en garantissant un confort d’utilisation optimal. Leurs réductions, parfois supérieures à 40 %, offrent une opportunité rare de s’équiper durablement avant le pic du Black Friday.
Nos conseils pour bien choisir votre aspirateur balai pendant le Black Friday
À l’approche du Black Friday, les aspirateurs balais figurent parmi les produits les plus recherchés, et pour cause : ils combinent puissance, légèreté et polyvalence. Mais face à la profusion de modèles et de promotions, il est parfois difficile de savoir lequel choisir. La première question à se poser concerne vos besoins et la taille de votre logement. Pour un petit appartement, un modèle compact comme le Rowenta X-Nano RH1129WO conviendra parfaitement grâce à sa maniabilité et sa facilité de rangement. En revanche, pour une maison plus grande ou un usage intensif, mieux vaut opter pour un appareil plus endurant, tel que le Dyson V10 Origin ou le Samsung Jet 75E Turbo, réputés pour leur autonomie et leur puissance d’aspiration.
Le système de filtration est également un critère déterminant, notamment pour les foyers avec enfants ou animaux. Un modèle doté d’un filtre HEPA, comme le Rowenta X-Force Flex 9.60 Kit Allergie, capture les particules fines et assure un air plus sain dans la maison. De même, les accessoires fournis peuvent faire toute la différence : brosse motorisée pour les tapis, suceur plat pour les recoins ou mini-brosse spéciale poils d’animaux. Ces éléments garantissent un nettoyage complet et adapté à toutes les surfaces.
Enfin, le rapport qualité-prix reste au cœur de la décision, surtout pendant le Black Friday où les écarts de tarifs peuvent être spectaculaires. Les marques premium comme Dyson profitent de l’événement pour rendre leurs modèles plus accessibles, tandis que des références plus abordables comme Rowenta ou Samsung offrent des performances solides pour un budget maîtrisé. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre comparatif complet des meilleurs aspirateurs balais sur Clubic￼, afin d’affiner votre choix selon vos priorités : puissance, autonomie ou confort d’utilisation.