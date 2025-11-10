À l’approche du Black Friday, Amazon dégainne une offre redoutable sur un moniteur taillé pour le jeu immersif. Le Samsung Odyssey G55T 34 pouces profite d’une remise spectaculaire de 180 €, un prix rare pour un écran UWQHD 165 Hz aussi complet.
Les amateurs de gaming PC vont être ravis : le Samsung Odyssey G55T s’affiche aujourd’hui à 259 € au lieu de 439 € sur Amazon￼. Cet écran incurvé de 34" UWQHD (3 440 x 1 440 px) combine fluidité extrême (165 Hz) et temps de réponse ultra-rapide (1 ms), le tout avec la technologie AMD FreeSync Premium pour une expérience de jeu sans latence ni tearing. Une belle affaire à saisir juste avant le Black Friday pour booster votre setup.
Pourquoi choisir le Samsung Odyssey G55T ?
- Immersion totale avec la courbure 1000R
- Fluidité parfaite grâce au 165 Hz
- Confort visuel et ergonomie ajustable
Un écran gaming immersif et précis
Le Samsung Odyssey G55T mise sur une dalle VA incurvée à 1000R, conçue pour envelopper le champ de vision du joueur. Sa résolution UWQHD (3 440 x 1 440) apporte un niveau de détail supérieur, idéal pour les jeux de simulation, de tir ou d’exploration. Le taux de rafraîchissement de 165 Hz assure une fluidité exemplaire, tandis que le temps de réponse de 1 ms élimine toute latence visible. Les amateurs d’action rapide y trouveront une réactivité quasi instantanée.
Des technologies pensées pour le confort
La compatibilité AMD FreeSync Premium synchronise l’affichage avec la carte graphique pour éviter les déchirures d’image et les saccades. L’écran dispose également d’un angle de vision large de 178°, garantissant une image homogène, même vue de côté. L’Odyssey G55T se montre aussi ergonomique, grâce à son pied réglable en hauteur, inclinable et orientable, parfait pour de longues sessions. Les modes Eye Saver et Flicker Free viennent compléter l’ensemble, réduisant la fatigue oculaire.
Un rapport qualité-prix imbattable avant le Black Friday
À 259 € au lieu de 439 €, le Samsung Odyssey G55T devient l’un des écrans ultrawide les plus attractifs de sa catégorie. C’est une opportunité rare pour les gamers souhaitant un moniteur immersif et performant sans exploser leur budget. Une belle façon d’anticiper le Black Friday 2025 avec un setup prêt pour les longues sessions de jeu.
