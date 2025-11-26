La réduction actuelle facilite l'accès à une expérience de jeu fluide, complète et évolutive, dans un format pensé pour le quotidien.
Le pack PS5 Digital tombe à 349 € chez Cdiscount, soit 35 % de moins que le prix moyen hors promotion. Cette offre, la plus basse jamais vue sur ce modèle, arrive pendant le Black Friday. La console PS5 Digital (modèle Slim) permet de profiter des jeux récents en haute définition, tout en intégrant un casque JBL Quantum 100 pour un confort immédiat en jeu.
La console s'allume rapidement grâce à son stockage SSD de 1 To. Le casque-micro assure une immersion sonore agréable, que ce soit pour jouer en solo ou discuter en ligne.
- Stockage SSD 1 To pour installer plusieurs jeux sans souci
- Compatibilité 4K et jusqu'à 120 images/seconde pour un affichage fluide
- Ray tracing pour des jeux aux effets visuels réalistes
- Casque-micro JBL Quantum 100 inclus pour le multijoueur et les sessions longues
- Technologie audio Tempest 3D pour un son immersif
- Lecture uniquement dématérialisée sans lecteur de disque
- Espace de stockage fixe, pas d'extension simple pour le SSD interne
- Casque filaire moins pratique pour les déplacements
Un ensemble pensé pour le jeu sans contrainte
La console PS5 Digital s'intègre facilement dans un salon ou une chambre grâce à son format compact. Vous pouvez lancer un jeu presque instantanément, même après une longue journée. L'espace de stockage de 1 To évite de jongler sans arrêt avec les installations. Le casque JBL complète l'ensemble pour ceux qui aiment s'immerger dans leurs univers favoris sans déranger les autres. Certains diront que le confort d'écoute fait vraiment la différence lors de longues sessions ou de discussions entre amis.
Un pack complet à prix plancher
Cdiscount propose ce pack PlayStation 5 Digital et casque JBL à 349 €. La simplicité d'installation, l'espace de stockage généreux et l'ajout d'un casque fiable en font une solution adaptée à un usage quotidien. L'ensemble reste facile à utiliser, même pour ceux qui découvrent la console. Ce positionnement permet à chacun de profiter d'un système de jeu moderne sans contrainte technique ou logistique.
