Amazon crée l’événement pour les French Days avec une remise immédiate de 100 € sur la PlayStation 5 Édition Numérique. Un deal rare sur la console la plus convoitée du moment, parfaite pour s’équiper à prix réduit.
La PlayStation 5 Édition Numérique est aujourd’hui proposée à seulement 399,99 € au lieu de 499,99 € chez Amazon grâce aux French Days. Avec son design compact, ses performances de nouvelle génération et sa manette DualSense incluse, elle reste la référence du jeu vidéo à domicile. Profitez de cette offre limitée pour enfin franchir le pas et rejoindre l’univers PS5.
Pourquoi choisir la PS5 Édition Numérique ?
- Performances nouvelle génération
- Manette DualSense immersive
- Prix réduit de 100 €
PS5 Édition Numérique : une offre French Days à ne pas manquer
La PlayStation 5 continue de dominer le marché grâce à sa puissance et à ses exclusivités. Notre comparatif des meilleures consoles confirme son statut incontournable, tandis que le test de la DualSense souligne l’innovation apportée par cette manette haptique.
Pensée pour offrir une immersion totale, la PS5 Édition Numérique propose des graphismes en 4K fluides et des temps de chargement réduits grâce à son SSD ultrarapide. La manette DualSense, incluse dans le pack, enrichit chaque session avec ses retours haptiques et gâchettes adaptatives, un vrai plus pour ressentir chaque action en jeu.
Cette version sans lecteur de disque privilégie les achats et téléchargements en ligne, idéale pour celles et ceux qui consomment déjà leurs jeux en version dématérialisée. En contrepartie, elle ne permet pas la lecture de Blu-ray physiques, un point à considérer si vous possédez encore une ludothèque en boîte.
Avec les French Days qui battent leur plein en ce 25 septembre 2025, cette baisse de 100 € rend la console beaucoup plus accessible. Un timing parfait pour les joueurs qui souhaitent se lancer ou offrir la PS5 avant les fêtes de fin d’année.
