Pensée pour offrir une immersion totale, la PS5 Édition Numérique propose des graphismes en 4K fluides et des temps de chargement réduits grâce à son SSD ultrarapide. La manette DualSense, incluse dans le pack, enrichit chaque session avec ses retours haptiques et gâchettes adaptatives, un vrai plus pour ressentir chaque action en jeu.

Cette version sans lecteur de disque privilégie les achats et téléchargements en ligne, idéale pour celles et ceux qui consomment déjà leurs jeux en version dématérialisée. En contrepartie, elle ne permet pas la lecture de Blu-ray physiques, un point à considérer si vous possédez encore une ludothèque en boîte.

Avec les French Days qui battent leur plein en ce 25 septembre 2025, cette baisse de 100 € rend la console beaucoup plus accessible. Un timing parfait pour les joueurs qui souhaitent se lancer ou offrir la PS5 avant les fêtes de fin d’année.