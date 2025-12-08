La "Next-Gen" dans votre salon : performance et silence

Ne vous y trompez pas : l'adjectif "Digital" ne signifie pas "au rabais". En installant cette console sous votre téléviseur, vous bénéficiez exactement de la même architecture que le modèle classique. Concrètement, cela signifie faire tourner les derniers blockbusters comme GTA VI (si attendu) ou Spider-Man 2 avec une fluidité déconcertante, souvent en 60, voire 120 images par seconde si votre écran le permet.

Comme nous l'avons souligné lors de notre test complet de la PlayStation 5, l'expérience utilisateur est métamorphosée par le SSD personnalisé de la console. Pour le joueur, cela se traduit par un confort de vie réel : vous lancez votre partie en rentrant du travail en moins de 10 secondes. Le système "Resume Activity" permet de reprendre exactement là où vous vous étiez arrêté, sans passer par des menus interminables. C'est ce genre de détails qui rend l'usage quotidien de la machine si agréable, que vous soyez un joueur acharné ou occasionnel.