Amazon propose une réduction importante sur l'une des références de l'audio nomade, idéale pour sonoriser les fêtes de fin d'année. L'enceinte Bose SoundLink Revolve+ (Série II) voit son prix fondre de 40 %, rendant sa qualité sonore premium bien plus accessible.
La qualité Bose demande souvent un investissement conséquent, mais cette offre permet de s'équiper sans compromis sur le budget. Initialement affichée à 329,95 euros, l'enceinte Bluetooth SoundLink Revolve+ II est actuellement disponible à 198,99 euros sur Amazon.
Cette remise immédiate de plus de 130 euros positionne ce modèle haut de gamme à un tarif très compétitif face à la concurrence. Réputée pour sa puissance et sa conception robuste, elle constitue une excellente option pour ceux qui recherchent un son fidèle dans un format transportable.
- Son surround 360 degrés pour une immersion totale
- Connectivité Bluetooth pratique pour une connexion facile
- Résistance à l'eau IP55 pour toutes les conditions
- Fonction mains libres avec accès à Siri et Google Now
- Autonomie de 17 heures pour une écoute prolongée
- Peut ne pas suffire pour de très grands espaces
- Poids de 900 grammes, peut être lourd pour certains
Une immersion sonore à 360 degrés
La force principale de la SoundLink Revolve+ II réside dans sa capacité à remplir une pièce de manière uniforme. Contrairement aux enceintes directionnelles classiques, ce modèle utilise un déflecteur acoustique qui diffuse le son dans toutes les directions. Que vous placiez l'enceinte au centre de la table basse ou dans un coin du salon, l'expérience d'écoute reste identique pour tous les convives, sans "zone morte".
Côté performance acoustique, on retrouve la signature Bose. Les basses sont présentes et profondes grâce aux deux radiateurs passifs, tandis que les médiums et les aigus restent clairs, même à volume élevé. C'est une enceinte polyvalente, aussi à l'aise pour diffuser une musique d'ambiance lors d'un dîner que pour animer une soirée plus festive. La puissance est au rendez-vous, supérieure à celle du modèle Revolve standard, ce qui justifie le format un peu plus imposant de cette version "Plus".
Une ergonomie pensée pour le mouvement
Ce modèle se distingue visuellement par sa poignée en tissu souple, intégrée au sommet du boîtier. Ce détail ergonomique facilite grandement les déplacements : on passe de la cuisine au jardin ou du salon à la chambre d'un simple geste. La construction est pensée pour durer, avec des pare-chocs en matériaux souples pour amortir les petits chocs du quotidien et une certification IP55 qui la protège des éclaboussures et de la pluie fine.
L'usage au quotidien est fluide grâce à une autonomie annoncée de 17 heures, suffisante pour tenir une journée entière sans chercher une prise. La connectivité est également soignée : l'enceinte garde en mémoire les huit derniers appareils connectés et bascule facilement de l'un à l'autre. Enfin, elle intègre un microphone pour prendre des appels ou utiliser l'assistant vocal de votre smartphone (Siri ou Google Assistant) directement depuis l'enceinte
