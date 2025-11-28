La PNY GeForce RTX 5080 16 Go tombe à 974,99€ sur Cdiscount avec le code 25DES249. Un prix digne d'un vrai Black Friday pour une carte graphique réellement taillée pour le gaming 4K et l'IA.
Le top de la carte graphique à moins de 1 000€, c'est maintenant ou jamais pour casser la tirelire. Avec ce bon plan Black Friday chez Cdiscount, la PNY GeForce RTX 5080 16 Go passe à seulement 974,99€ une fois le code 25DES249 appliqué (important), au lieu de plus de 1 170€ habituellement (ou des 999€ actuellement affichés). De quoi s'offrir une carte graphique NVIDIA RTX de nouvelle génération sans exploser complètement son budget et donner un vrai coup de fouet à son PC gamer. Et si vous doutez, n'hésitez surtout pas à consulter le test de la GeForce RTX 5080 par notre expert (8/10), un GPU à la puissance 3D exceptionnelle.
Une RTX 5080 PNY sous les 1 000 €, inutile de vous frotter les yeux !
À ce tarif, on parle d'un modèle PNY avec 16 Go de VRAM, refroidissement triple ventilateur et support du DLSS 4 et du ray tracing, pensée pour jouer en 4K dans de très bonnes conditions et profiter des derniers jeux AAA comme des usages IA.
Le tout avec un bus PCIe 5.0 prêt pour les configurations les plus récentes. Pour un setup gaming haut de gamme, difficile de trouver plus costaud en dessous de cette barrière symbolique.
Ce genre de prix sur une NVIDIA GeForce RTX 5080 ne traîne généralement pas longtemps qui plus est sur un site ayant pignon sur rue comme Cdiscount : entre stock limité, vendeur bien noté et livraison gratuite, l'équation est franchement tentante. Si vous hésitiez à upgrader votre bécane pour jouer en 4K aux derniers titres du marché avec les effets visuels les plus photoréalistes activés, c'est le moment ou jamais de cliquer (et de ne pas oublier d'appliquer le code promo 25DES249)…