Le top de la carte graphique à moins de 1 000€, c'est maintenant ou jamais pour casser la tirelire. Avec ce bon plan Black Friday chez Cdiscount, la PNY GeForce RTX 5080 16 Go passe à seulement 974,99€ une fois le code 25DES249 appliqué (important), au lieu de plus de 1 170€ habituellement (ou des 999€ actuellement affichés). De quoi s'offrir une carte graphique NVIDIA RTX de nouvelle génération sans exploser complètement son budget et donner un vrai coup de fouet à son PC gamer. Et si vous doutez, n'hésitez surtout pas à consulter le test de la GeForce RTX 5080 par notre expert (8/10), un GPU à la puissance 3D exceptionnelle.

Une RTX 5080 PNY sous les 1 000 €, inutile de vous frotter les yeux !

À ce tarif, on parle d'un modèle PNY avec 16 Go de VRAM, refroidissement triple ventilateur et support du DLSS 4 et du ray tracing, pensée pour jouer en 4K dans de très bonnes conditions et profiter des derniers jeux AAA comme des usages IA.