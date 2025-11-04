Face à des modèles plus haut de gamme (RTX 3070, RTX 4070), la RTX 5060 n’atteint pas les mêmes performances mais cette carte graphique représente un excellent rapport performance/prix en milieu de gamme.

À ce prix-là, elle se démarque aussi des cartes d’entrée de gamme bradées mais limitées (6-8 Go GDDR6, bus mémoire plus petit), ce qui en fait une alternative solide pour qui veut anticiper sans viser l’ultra-haut de gamme.