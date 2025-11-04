Avec l’approche du Black Friday, les offres sur les composants PC se multiplient — et celle-ci mérite votre attention. La Palit GeForce RTX 5060 Dual (8 Go GDDR7) est proposée chez le marchand espagnol PC Componentes à 249,90 €, soit une réduction notable par rapport au prix conseillé (288,49 €).
Ce type de tarif réduit (-13%, soit 38€) intervient à un moment où les stocks commencent à fluctuer et les remises à se resserrer — d’où l’intérêt de l’anticiper.
Quels usages pour cette carte graphique GeForce RTX 5060 ?
Concrètement, les usages possibles sont les suivants :
- Jeu en 1080p ou 1440p : Grâce à son architecture moderne et à la GDDR7, cette carte permet de viser des taux de FPS élevés avec des jeux récents en Full HD voire en QHD.
- Streaming et multitâche : Si vous jouez tout en diffusant sur Twitch ou YouTube, l’excellente gestion mémoire et le bus solide offrent une marge confortable.
- Montage vidéo amateur ou retouche photo : Avec 8 Go de VRAM, les tâches de création live deviennent plus fluides, moins sujettes aux ralentissements liés à la mémoire vidéo.
- Préparation d’un upgrade budget pour 2026 : Si votre configuration actuelle est limitée, ce modèle constitue un bon compromis en attendant une carte plus haut de gamme.
Pourquoi choisir la carte graphique Palit GeForce RTX 5060 ?
✅ Les plus
- Architecture récente de la gamme RTX 50
- Très bon rapport performance/prix : pour un tarif contenu (~250 €)
- Compatibilité avec les technologies modernes : ray tracing matériel, DLSS 4, support de PCIe 5.0 selon la carte
❌ Les moins
- Capacité de mémoire vidéo limitée à 8 Go
- Performance variable selon les jeux, surtout en 1440p ou 4K
- Positionnement milieu de gamme peu adaptée si on vise du gaming en résolution 4K, taux de FPS ultra-élevés, ray tracing intensif
Mais que vaut-elle face à ses concurrents ?
Face à des modèles plus haut de gamme (RTX 3070, RTX 4070), la RTX 5060 n’atteint pas les mêmes performances mais cette carte graphique représente un excellent rapport performance/prix en milieu de gamme.
À ce prix-là, elle se démarque aussi des cartes d’entrée de gamme bradées mais limitées (6-8 Go GDDR6, bus mémoire plus petit), ce qui en fait une alternative solide pour qui veut anticiper sans viser l’ultra-haut de gamme.
Notre verdict
En résumé : cette carte graphique est un excellent choix si votre usage se concentré sur le 1080p ou 1440p, avec une configuration équilibrée, et que vous cherchez une solution moderne à bon rapport performance/prix. En revanche, pour les usages "gaming extrêmes" (4K, jeux très exigeants, multi-écrans hauts débits), il faudra bien être conscient de ses limites (VRAM 8 Go, bus mémoire 128-bits) avant de vous décider.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.