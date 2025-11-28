Cdiscount frappe fort en ce vendredi de Black Friday avec 7 promos Black Friday choc : AirPods, MacBook Air M4, robot laveur, PC gamer… Tous les produits best-sellers sont à prix cassés, et les stocks risquent de fondre comme neige au soleil.
Cdiscount allume les projecteurs pour ce Black Friday avec une sélection courte, mais redoutablement efficace : sept offres massives, toutes concentrées sur des produits très demandés. On y trouve de l'Apple, du Lenovo gaming, de la robotique haut de gamme, des appareils ultra-pratiques pour le quotidien… avec des remises rarement atteintes le reste de l’année. Une vague de deals qui ne restera clairement pas longtemps en ligne !
Top 7 des promos à saisir chez Cdiscount aujourd’hui
- Ninja Foodi AF200EU (friteuse sans huile) à 99,99 € au lieu de 179,99 €
- Apple AirPods 4 à 109 € au lieu de 137 €
- Tineco Floor One Stretch S6 (aspirateur laveur) à 229 € au lieu de 349 €
- Trottinette électrique Ausom L1 à 379 € au lieu de 479 €
- Dreame X50 Ultra (aspirateur laveur) à 899 € au lieu de 1099 €
- Apple MacBook Air M4 13,6" à 899 € au lieu de 1099 €
- Lenovo LOQ 15IRX10 (PC portable gamer) à 1399 € au lieu de 1649 €
Ninja Foodi, la friteuse sans huile qui révolutionne la cuisine du quotidien
- Zones indépendantes avec SYNC et MATCH
- Cuisson rapide et économe en énergie
- 4 modes de cuisson variés
- Facile à nettoyer, compatible lave-vaisselle
- Capacité de 7,6 L pour repas familiaux
- Peut nécessiter une adaptation pour les petites cuisines
- Options de cuisson limitées pour experts culinaires
La Ninja Foodi AF200EU permet de retrouver le croustillant des frites et snacks sans la moindre goutte d’huile ou presque. Grâce à sa puissance et à son flux d’air optimisé, elle cuit rapidement, uniformément et sans odeur désagréable. Parfaite pour les repas rapides, les accompagnements sains ou les cuissons polyvalentes, elle devient vite indispensable dans une cuisine moderne. Avec une baisse de prix aussi importante, c’est le moment idéal de passer à une cuisine plus simple, plus saine et plus savoureuse.
Apple AirPods 4, le meilleur de l’audio Apple à prix réduit
- Son spatial à 360° pour une immersion totale
- Puce H2 offrant des appels limpides
- Égalisation adaptative pour un son personnalisé
- Transducteur Apple à faible distorsion
- Fonctionnement efficace dans divers environnements
- Nécessite une compatibilité USB-C pour le chargement
- Isolation sonore peut être limitée en environnements extrêmement bruyants
Les AirPods 4 apportent une belle amélioration en matière de son, de confort et de stabilité. Leur intégration parfaite à l’écosystème Apple garantit un appairage instantané, des transitions fluides entre vos appareils et une excellente qualité d’appel. Leur design léger vous accompagne partout, que ce soit dans les transports, au sport ou au bureau. En promo chez Cdiscount, ils deviennent l’un des choix les plus attractifs pour profiter d’une expérience audio moderne, intuitive et sans contrainte.
Tineco Floor One Stretch S6, l’aspirateur laveur flexible et ultra pratique
- Conception plate à 180° pour un nettoyage optimal des recoins
- Indice de réparabilité ≥ 8/10
- Sans fil et compact pour une maniabilité accrue
- Hauteur de 13 cm pour un accès facile sous les meubles
- Contribue à la réduction des déchets et des émissions
- Peut être limité pour les grandes surfaces
- Nécessite un entretien régulier des filtres
Le Tineco Floor One Stretch S6 facilite le ménage grâce à sa capacité à aspirer et laver en un seul passage. Sa tête flexible atteint sans difficulté les zones complexes : pieds de meubles, dessous du canapé, angles étroits… Tout est pensé pour un nettoyage rapide et complet. Ses capteurs ajustent automatiquement la puissance, tandis que son écran intelligent vous guide pendant l’utilisation. Avec cette remise notable, c’est une solution parfaite pour garder vos sols impeccables sans effort.
Ausom L1, la trottinette électrique pratique et confortable
- Puissance moteur de 800 W
- Autonomie maximale de 70 km
- Charge maximale supportée de 130 kg
- Freins E-ABS et à disque efficaces
- Écran LCD avec NFC intégré
- Temps de charge de 11 heures
- Poids net de 28,2 kg peut être un frein à la portabilité
- Dimensions volumineuses une fois dépliée
La trottinette électrique Ausom L1 combine autonomie solide, confort de conduite et design moderne. Son moteur permet de se déplacer efficacement en ville, tandis que ses roues absorbe bien les irrégularités de la route. Pliable, légère et facile à prendre en main, elle convient aussi bien aux trajets quotidiens qu’aux déplacements ponctuels. À ce prix réduit, elle devient une excellente alternative pour adopter une mobilité plus flexible et économique, surtout en période de Black Friday.
Dreame X50 Ultra, le robot laveur haut de gamme qui fait tout à votre place
- Puissance d'aspiration de 20 000 Pa
- Autonomie de 220 minutes
- Bac à poussière de 0,395 L
- Station de recharge automatique
- Technologie de navigation avancée
- Bac à poussière relativement petit
- Complexité d'utilisation initiale
Le Dreame X50 Ultra incarne le meilleur de la robotique domestique : aspiration puissante, lavage efficace, navigation laser et station multifonction qui nettoie, sèche et entretient automatiquement les serpillères. Il s’adapte parfaitement aux grands espaces comme aux intérieurs complexes et nécessite très peu d’interventions manuelles. Idéal pour ceux qui veulent une maison impeccable toute la semaine sans lever le petit doigt. Avec 200 € de réduction, c’est une opportunité rare dans le haut de gamme.
MacBook Air M4, la nouvelle référence de l’ultraportable
- Écran Liquid Retina 13.6 pouces avec True Tone
- CPU 10 cœurs et GPU 8 cœurs pour multitâche
- 18 heures d'autonomie continue
- 16 Go de mémoire unifiée pour applications lourdes
- SSD 256 Go pour démarrage instantané
- Pas assez de stockage pour utilisateurs intensifs
- Limité à un usage sans mise à niveau matérielle
Le MacBook Air M4 combine puissance, silence et autonomie exceptionnelle dans un design toujours aussi fin. Son écran lumineux, son clavier confortable et sa réactivité en font un outil parfait pour travailler, créer ou étudier. Le nouveau processeur M4 assure une fluidité totale, même dans les tâches exigeantes. Avec sa remise Black Friday, ce modèle premium devient un choix particulièrement intéressant pour ceux qui cherchent un laptop fiable, durable et vraiment agréable au quotidien.
Lenovo LOQ 15IRX10, le PC gamer qui allie puissance et prix choc
- Processeur Intel Core i7-13650HX performant
- GPU NVIDIA GeForce RTX série 50
- Écran WQHD 165Hz pour fluidité
- 32 Go RAM pour multitâches
- Technologie de refroidissement avancée
- Absence de système d'exploitation Windows
- Peut être encombrant pour mobilité
Le Lenovo LOQ 15IRX10 offre un excellent rapport performance/prix grâce à sa carte graphique dédiée, son processeur solide et son système de refroidissement optimisé. Parfait pour jouer aux titres récents dans de bonnes conditions, il reste également polyvalent pour le travail ou les études. Son clavier confortable et son écran fluide renforcent l’expérience. Avec une réduction importante en Black Friday, il devient une option très intéressante pour entrer dans le gaming sérieux sans exploser son budget.
Comment profiter des meilleures promos Cdiscount aujourd’hui pendant le Black Friday ?
Le Black Friday chez Cdiscount bat son plein et les prix bougent très vite, parfois plusieurs fois au cours de la journée. Pour attraper les meilleures affaires, le secret est d’être présent aux bons moments : tôt le matin pour les nouvelles baisses, en début d’après-midi pour les ventes flash, puis en soirée lorsque les stocks déclenchent de nouvelles ristournes.
Utilisez les filtres pour mettre en avant les remises les plus nettes, comparez toujours les variantes (coloris, capacité, version) et surveillez les bundles, souvent très avantageux en Black Friday. Et pour éviter de passer des heures à fouiller, les bons plans Clubic vous permettent d’identifier instantanément les offres qui valent vraiment le détour aujourd’hui.
Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- 130 € offerts chez BoursoBank avec le code BBKMBA130 (Voir conditions)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.