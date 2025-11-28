Le Black Friday chez Cdiscount bat son plein et les prix bougent très vite, parfois plusieurs fois au cours de la journée. Pour attraper les meilleures affaires, le secret est d’être présent aux bons moments : tôt le matin pour les nouvelles baisses, en début d’après-midi pour les ventes flash, puis en soirée lorsque les stocks déclenchent de nouvelles ristournes.



Utilisez les filtres pour mettre en avant les remises les plus nettes, comparez toujours les variantes (coloris, capacité, version) et surveillez les bundles, souvent très avantageux en Black Friday. Et pour éviter de passer des heures à fouiller, les bons plans Clubic vous permettent d’identifier instantanément les offres qui valent vraiment le détour aujourd’hui.