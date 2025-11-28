Fnac casse les prix avec 10 promos incroyables pour le Black Friday : smartphones, TV OLED, barres de son, PC gaming… des remises massives à saisir d'urgence avant la rupture de stock. Découvrez-les ci-dessous.
Fnac enclenche le mode Full Black Friday avec une sélection de 10 promos premium absolument impressionnantes. Smartphones Xiaomi et Google, tablette Lenovo, casque Bose, barre de son Samsung, écran gaming, TV OLED et PC portable MSI : les réductions d’aujourd’hui sont parmi les plus fortes de la période. Une occasion rare d’accéder au haut de gamme sans payer le prix fort. Et comme toujours, les stocks fondent vite…
Top 10 des promos Fnac à saisir aujourd’hui
- Xiaomi Redmi Note 14 6,67" à 139,59 € au lieu de 252 €
- Enceinte Bluetooth Marshall Acton III à 189,99 € au lieu de 299,99 €
- Aspirateur balai Dyson V8 Advanced à 249 € au lieu de 399 €
- Casque Bose QuietComfort à 299,99 € au lieu de 399,99 €
- Lenovo Idea Tab Pro 12,7" à 299,99 € au lieu de 549,99 €
- Smartphone Google Pixel 9a 6,3" à 399,99 € au lieu de 549,99 €
- Barre de son + Caisson Samsung Q-Series HW-Q850F à 549,99 € au lieu de 799,99 €
- Écran PC Samsung Odyssey G91F à 599,99 € au lieu de 799,99 €
- Téléviseur OLED LG55C5 à 939 € au lieu de 1299 €
- PC portable gaming MSI à 1299,99 € au lieu de 1999,99 €
Comment saisir les meilleures promos Fnac
aujourd’hui pendant le Black Friday ?
La journée du Black Friday est l'une des plus intenses de l'année chez Fnac, avec des prix qui changent vite et des stocks qui se contractent encore plus vite. Pour mettre la main sur les meilleures offres, passez plusieurs fois dans la journée : les baisses les plus violentes apparaissent tôt le matin et en fin d’après-midi, tandis que certains réassorts tombent en soirée.
Utilisez les filtres “Meilleures offres” et comparez chaque modèle : une version, un coloris ou un pack peut afficher une réduction bien plus agressive que d’autres. Surveillez aussi les bonus Fnac (adhésion, cashback, accessoires), souvent déclenchés en Black Friday. Et pour ne pas perdre de temps dans la jungle des promos, les sélections Clubic identifient en direct les remises réellement intéressantes.
Fnac, un acteur de poids pour les offres premium du Black Friday
Depuis plusieurs années, Fnac s’est imposé comme l’un des points d’appui majeurs du Black Friday. L’enseigne combine une sélection premium, des remises franches et une fiabilité difficile à battre : service client reconnu, garanties solides, facilités de retrait en magasin et stocks sérieux sur les produits populaires.
Cette année encore, les offres high-tech se démarquent : smartphones très demandés, TV OLED LG, casques audio Bose, écran gaming Samsung, PC MSI… autant de références habituellement coûteuses mais ici proposées à des prix choc. Une valeur sûre pour ceux qui veulent profiter du Black Friday sans compromis.
Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- 130 € offerts chez BoursoBank avec le code BBKMBA130 (Voir conditions)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
