Le smartphone s'adapte facilement à une journée active, que ce soit pour consulter ses messages, prendre des photos ou utiliser des applications courantes. Sa compacité permet de le glisser dans une poche ou un sac sans y penser. Les écouteurs sans fil s'appairent en quelques secondes pour écouter de la musique ou répondre à un appel sans sortir le téléphone.

La batterie tient aisément une longue journée d'utilisation variée, sans stress pour trouver une prise. Le design discret et la prise en main rapide conviennent à tous ceux qui cherchent un appareil simple à utiliser, sans réglages compliqués. On peut trouver que cet ensemble convient à un usage quotidien, tout en gardant une vraie liberté de mouvement.