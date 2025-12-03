Le Black Friday est terminé, mais Boulanger joue les prolongations avec sept offres encore actives et franchement impressionnantes. Une poignée de promos survivent ce mardi, à saisir avant leur disparition définitive.
Même si le Black Friday appartient déjà au passé, Boulanger continue de surprendre en prolongeant plusieurs remises particulièrement fortes. Cette période post-évènement réserve souvent d’excellents deals, et l’enseigne maintient encore 7 promos majeures sur le high-tech, du smartphone à l’électroménager. Si vous avez raté les offres du week-end, c’est l’occasion rêvée de profiter de prix encore cassés avant l’épuisement des stocks.
Les 7 promos chocs à saisir chez Boulanger
- Friteuse sans huile MOULINEX Easy Fry à 119,99 € au lieu de 249,99 €
- Aspirateur balai Dyson V8 Advanced à 249 € au lieu de 399 €
- Montre connectée sport GARMIN Venu 3S à 349,99 € au lieu de 399,99 €
- Smartphone Google Pixel 9a 128 Go + écouteurs Pixel Buds A à 399 € au lieu de 699 €
- Console Sony PS5 Standard à 449,99 € au lieu de 549,99 €
- Ordinateur portable HP 15 à 499,99 € au lieu de 699,99 €
- Smartphone SAMSUNG Pack Galaxy S25 à 899 € au lieu de 1 459,99 €
Comment trouver les meilleures promos chez Boulanger pendant la période des fêtes ?
Les fêtes sont l’un des meilleurs moments pour profiter de remises agressives chez Boulanger, même sans l’effervescence du Black Friday. Voici les trois leviers les plus efficaces pour tomber sur les vraies pépites.
- Repérez les opérations spéciales et les ventes flash quotidiennes : en décembre, Boulanger multiplie les promos éphémères, parfois limitées à quelques heures seulement. Téléviseurs, objets connectés, électroménager ou smartphones peuvent chuter brutalement, souvent sans annonce préalable.
- Surveillez les bundles et packs exclusifs : l’enseigne propose souvent des offres “cadeaux de Noël” qui incluent accessoires, extensions ou produits complémentaires. Ces packs affichent une valeur réelle supérieure à une simple réduction classique et offrent souvent le meilleur rapport prix/avantages.
- Utilisez les filtres intelligents et les wishlists : trier par pourcentage de réduction, popularité ou nouveautés permet d’accéder immédiatement aux décotes les plus pertinentes. En ajoutant vos produits favoris à votre liste d’envies, vous serez alerté dès qu’un prix baisse ou qu’une offre revient.
En combinant ces trois approches, il devient beaucoup plus simple d’identifier les vraies bonnes affaires au milieu de la frénésie de fin d’année. Les prix évoluent rapidement en décembre, et certaines remises peuvent même dépasser celles du Black Friday : surveiller Boulanger régulièrement reste donc un excellent moyen de trouver des cadeaux au meilleur prix.
Promos Boulanger : le détail des offres
Friteuse sans huile MOULINEX Easy Fry : Le compagnon idéal pour des repas croustillants sans effort
La MOULINEX Easy Fry se distingue par sa capacité à offrir une cuisson homogène et croustillante tout en réduisant drastiquement l’usage d’huile. Parfaite pour les familles comme pour les amateurs de cuisine rapide et plus saine, elle gère frites, poulets, légumes ou desserts avec une grande simplicité. Son interface intuitive, sa cuve généreuse et son nettoyage facile en font un appareil polyvalent qui modernise la cuisine sans compliquer le quotidien. Un excellent choix à prix réduit pendant les fêtes.
- Capacité XXL de 10,5L
- Cuisson synchronisée des deux tiroirs
- 6 programmes prédéfinis
- Consomme jusqu'à 70 % d'énergie en moins
- Tiroirs compatibles lave-vaisselle
- Peut être volumineuse pour les petites cuisines
- Nécessite une prise électrique à proximité
Aspirateur balai Dyson V8 Advanced : L’incontournable du ménage puissant et silencieux
Le Dyson V8 Advanced reste un classique pour une raison simple : il combine puissance d’aspiration et maniabilité avec une efficacité bluffante. Léger, silencieux et capable d’éliminer poussières fines, poils d’animaux et saletés profondes, il s’adapte aussi bien aux sols qu’aux meubles. Son autonomie confortable et son système de filtration avancé en font un allié idéal pour garder la maison impeccable pendant l’hiver. Un modèle fiable qui conserve sa superbe, surtout à un tarif aussi avantageux.
- Technologie cyclonique avancée
- Autonomie de 40 minutes
- Polyvalence surfaces dures et tapis
- Sans sac pour facilité d'entretien
- Temps de charge relativement long
- Efficacité limitée sur grandes surfaces
GARMIN Venu 3S : La montre sport qui optimise réellement votre quotidien
La Garmin Venu 3S est pensée pour celles et ceux qui veulent aller plus loin dans le suivi sportif et le bien-être. Elle analyse vos efforts, votre sommeil, votre récupération et même votre niveau d’énergie grâce à des capteurs précis. Son écran AMOLED offre une lisibilité parfaite, et son autonomie dépasse largement celle de nombreuses montres concurrentes. Que ce soit pour suivre vos séances, améliorer votre santé ou rester connecté, elle s’impose comme une valeur sûre à prix réduit.
- Autonomie de 14 jours
- Fonctions santé avancées
- Design élégant et léger
- Suivi fitness complet
- Assistant vocal intégré
- Absence de support pour apps tierces
- Configuration initiale complexe
Google Pixel 9a + Pixel Buds A : Le pack polyvalent qui coche toutes les cases
Ce pack Pixel 9a + Pixel Buds A propose une combinaison redoutable pour ceux qui veulent un smartphone performant et une expérience audio immersive. Le Pixel 9a profite d’un traitement photo assisté par IA réputé pour sa précision en toutes conditions. Fluide, endurant et compact, il s’adapte à tous les usages du quotidien. Les Pixel Buds A complètent l’ensemble avec un son équilibré et un confort parfait. À ce prix, difficile de trouver un duo aussi complet.
- Écran OLED de 6.1 pouces
- Stockage interne de 128 Go
- Appareil photo de haute qualité
- Autonomie prolongée
- Intégration des Pixel Buds A
- Pas de chargeur inclus
- Absence de port jack audio
Console Sony PS5 Standard : Le ticket d’entrée idéal pour la nouvelle génération
La PS5 Standard reste la console la plus convoitée pour vivre pleinement la nouvelle génération de jeux. Chargements ultra rapides grâce au SSD, graphismes spectaculaires, retour haptique immersif : chaque partie prend une nouvelle dimension. Elle bénéficie d’un catalogue XXL mêlant exclusivités Sony, blockbusters et titres multijoueurs. Avec cette baisse de prix rare après le Black Friday, c’est le moment rêvé de s’équiper ou de faire un cadeau qui fera mouche sous le sapin.
- Console PS5 Slim performante
- Contenu Fortnite exclusif incluant 8 objets
- 1 000 V-Bucks inclus
- Technologie audio 3D immersive
- Compatibilité avec accessoires PS5 existants
- Socle vertical vendu séparément
- Connexion Internet requise pour installation
HP 15 : Le PC polyvalent parfait pour travailler, étudier et se divertir
Cet HP 15 combine un design léger, un écran confortable et des performances solides pour un usage quotidien. Parfait pour la bureautique, le web, le streaming et le multitâche, il conviendra aux étudiants comme aux télétravailleurs. Son autonomie correcte, sa connectique complète et sa réactivité en font une machine agréable à utiliser jour après jour. À ce prix, c’est un laptop fiable qui offre un excellent rapport qualité-prix pour celles et ceux qui cherchent l’essentiel sans compromis.
- Écran 15,6 pouces pour une grande surface de travail
- Processeur AMD Ryzen 5 offrant des performances solides
- 8 Go de RAM pour le multitâche fluide
- SSD de 512 Go pour un stockage rapide
- Conception légère pour une mobilité facile
- Autonomie limitée pour une journée complète de travail
- Résolution d'écran standard, non Full HD
- Pas de clavier rétroéclairé pour les environnements sombres
Samsung Galaxy S25 Pack : Le bundle premium pour entrer dans l’écosystème Galaxy
Ce pack Galaxy S25 offre une expérience haut de gamme avec un smartphone puissant, un écran lumineux et un module photo polyvalent boosté à l’IA. Entre fluidité, autonomie maîtrisée et qualité d’image irréprochable, il couvre tous les besoins modernes. Le pack inclut également des accessoires complémentaires, parfaits pour profiter pleinement de l’écosystème Samsung dès l’ouverture de la boîte. Avec une remise aussi importante, c’est l’un des meilleurs deals premium du moment.
- Stockage important de 256Go
- Écran AMOLED haute résolution
- Autonomie remarquable pour usage prolongé
- Intégration fluide avec autres appareils Samsung
- Absence de prise jack audio
- Poids du Chromebook supérieur à 1,5 kg