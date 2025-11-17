Boulanger vient de mettre en ligne une remise impressionnante sur le Xgimi Horizon Pro 4K, qui tombe à seulement 699 € pour le Black Friday. Une opportunité rare pour profiter d’une véritable expérience cinéma à la maison sans installation complexe.
Le Xgimi Horizon Pro 4K atteint 699 € chez Boulanger, soit une baisse de 44 %, au plus bas jamais constaté en période de Black Friday. Ce vidéoprojecteur transforme n'importe quelle pièce en salle de projection, avec une image nette et une mise en route rapide. Il convient pour regarder un film le soir ou suivre une série en journée, sans réglages compliqués ni lumière tamisée obligatoire.
Ce vidéoprojecteur affiche une image précise sur un grand format, même avec un peu de lumière ambiante. Le son intégré reste clair et puissant, ce qui évite d'ajouter une enceinte externe pour une soirée cinéma à la maison.
- Résolution ultra HD 4K (3840 x 2160) pour des images précises et détaillées
- Luminosité de 2200 lumens ANSI, visionnage confortable même en pleine journée
- Taille d'écran ajustable de 1,02 à 5,08 m (40 à 200 pouces)
- Durée de vie de la source LED de 30 000 heures
- Système audio Harman Kardon intégré pour un son immersif
- Application Netflix non compatible en natif
- Absence de zoom optique pour ajuster la taille de l'image
- Nécessite un espace adapté pour profiter de la grande diagonale
Une expérience cinéma accessible à la maison
Un vidéoprojecteur permet de transformer facilement un salon ou une chambre en espace de projection. L'image 4K s'étend jusqu'à deux mètres de large, ce qui change vraiment l'impression d'un film ou d'un match entre amis. Même en journée, la luminosité de la source LED reste suffisante pour garder des couleurs fidèles.
La mise au point automatique et la correction de l'image simplifient l'installation. On ne passe pas de longues minutes à tout régler. Certains diront que le son signé Harman Kardon donne un côté plus immersif que d'autres modèles à ce tarif, et c'est vrai que cela joue quand on ne veut pas sortir la grosse installation audio.
Un prix bas chez Boulanger pour une installation simple
Boulanger affiche le Xgimi Horizon Pro 4K à 699 €, un tarif rarement atteint sur ce segment. Ce vidéoprojecteur occupe peu d'espace et s'adapte à différents usages, du film du samedi soir à la séance de jeux vidéo. La gestion automatique de l'image évite les réglages fastidieux, ce qui le rend pratique au quotidien. L'ensemble reste bien positionné si vous cherchez une solution fiable pour profiter d'une grande image sans contrainte technique.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.