Un vidéoprojecteur permet de transformer facilement un salon ou une chambre en espace de projection. L'image 4K s'étend jusqu'à deux mètres de large, ce qui change vraiment l'impression d'un film ou d'un match entre amis. Même en journée, la luminosité de la source LED reste suffisante pour garder des couleurs fidèles.

La mise au point automatique et la correction de l'image simplifient l'installation. On ne passe pas de longues minutes à tout régler. Certains diront que le son signé Harman Kardon donne un côté plus immersif que d'autres modèles à ce tarif, et c'est vrai que cela joue quand on ne veut pas sortir la grosse installation audio.