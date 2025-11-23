Boulanger tire son épingle du jeu pour la Black Friday Week avec 10 deals absolument fous à saisir d'urgence ce jeudi. Enceinte Marshall, TV OLED Samsung, PC gamer MSI… les références les plus prisées sont en promo, avec jusqu'à -50 % de réduction.
Envie de faire de bonnes affaires durant le Black Friday pour gâter vos proches à Noël ? Ça ne passe pas que chez Amazon ! Boulanger à aussi de très beaux deals à placer sous le sapin, comme la TV OLED SAMSUNG TQ55S92FA à seulement 999 € ou le robot aspirateur laveur premium ECOVACS Deebot T50 Pro Omni à seulement 399 €. Parce qu'on aime vous faire profiter des meilleurs prix, la team Clubic vous a rassemblé tous les meilleurs deals de la Black Week Boulanger ci-dessous. 10 offres folles, à saisir sans attendre au risque de subir la rupture des stocks !
Les 10 deals de folie à saisir chez Boulanger :
- Ecouteurs JBL Tune 245 NC Noir À 49,99 € au lieu de 99,99 €
- Enceinte portable JBL Charge Essential 2 à 99,99 € au lieu de 159,99 €
- Imprimante jet d'encre EPSON EcoTank à 149,99 € au lieu de 199,99 €
- Enceinte portable MARSHALL Kilburn II à 199,99 € au lieu de 299,99 €
- Aspirateur robot ECOVACS Deebot T50 Pro à 399,99 € au lieu de 799,99 €
- TV QLED SAMSUNG TQ55Q6FA à 449,99 € au lieu de 699 €
- PC portable HP 15 à 469,99 € au lieu de 699,99 €
- Barre de son SAMSUNG HW-Q990F à 890 € au lieu de 990 €
- TV OLED SAMSUNG TQ55S92FA à 999 € au lieu de 1499 €
- PC Gamer MSI Katana 15 HX à 1399,99 € au lieu de 2099,99 €
Black Friday : Boulanger frappe fort
Chaque semaine de novembre, Boulanger renouvelle ses offres Black Friday avec une régularité qui en fait l’un des incontournables de l’événement. L’enseigne aligne des réductions allant jusqu’à –50 % sur les meilleures références du petit électroménager, du gros électroménager, de l’image & son et de l’informatique. De quoi préparer sereinement ses achats de fin d’année, d’autant que Boulanger propose une période Satisfait ou remboursé jusqu’au 31 janvier, idéale pour anticiper les cadeaux de Noël sans prise de risque. Entre fiabilité des produits, diversité des marques et promotions massives, la Black Friday Week de Boulanger mérite clairement le détour.
Boulanger : un acteur e-commerce de référence en France
Avec des années d’expérience dans le retail et une présence solide en boutique comme en ligne, Boulanger s’est imposé comme l’un des piliers du e-commerce français. L’enseigne multiplie les événements promotionnels — French Days, Tech Days, semaines spéciales — tout en conservant une sélection de produits triée avec soin et des services premium reconnus. Son expertise en électroménager et high-tech, la qualité de ses systèmes de commande, et son service client très réactif en font un partenaire de confiance pour des achats importants. Boulanger rassure par sa fiabilité et sa capacité à proposer des offres compétitives tout au long de l’année, notamment lors du Black Friday où il figure parmi les marchands les plus sérieux du marché.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
