Boulanger sort le grand jeu pour le Black Friday ce week-end avec 15 promos massives : TV OLED, robots, PC portables… Des réductions chocs à ne surtout pas laisser filer, car les stocks sont limités !
Le Black Friday s’emballe ce week-end chez Boulanger, et la sélection du jour dépasse clairement les attentes. TV OLED Samsung, PC portables boostés, robots intelligents, enceintes puissantes, électroménager premium… les remises s’envolent et certaines dépassent même les –50 %. Avec 15 offres choc fraîchement mises en ligne, c’est l’un des moments les plus intéressants pour profiter d’économies spectaculaires avant la cohue du jour J.
Les 15 promotions Boulanger à saisir
- Casque JBL Live 775 NC Noir à 99,99 € au lieu de 179,99 €
- Airfryer PHILIPS Series 3000 à 139 € au lieu de 199 €
- Robot cuiseur Moulinex Cookeo à 169,99 € au lieu de 249,99 €
- Montre connectée GARMIN Vivoactive 5 à 179,99 € au lieu de 229,99 €
- Aspirateur laveur TINECO S5 à 249 € au lieu de 449 €
- Enceinte MARSHALL Stanmore III + casque Major V à 265 € au lieu de 549,99 €
- Enceinte sono JBL Partybox Club 120 à 279 € au lieu de 399,99 €
- Ordinateur portable ASUS X1504VA à 499,99 € au lieu de 649,99 €
- Robot lave-vitres ECOVACS Winbot à 529 € au lieu de 579 €
- Robot aspirateur laveur DREAME L40s à 559 € au lieu de 729 €
- Ordinateur portable HP 17 à 599 € au lieu de 799 €
- Ordinateur portable SAMSUNG Galaxy Book4 à 699 € au lieu de 899 €
- Barre de son SAMSUNG à 790 € au lieu de 1490 €
- TV OLED SAMSUNG TQ55S92FA à 999 € au lieu de 1399 €
- TV OLED SAMSUNG TQ65S95F à 1799 € au lieu de 2799 €
Comment trouver les meilleures promos Black Friday chez Boulanger ?
Le Black Friday regorge d’opportunités, mais les meilleures pépites du week-end n’apparaissent pas toujours au premier coup d’œil. En regroupant les bons réflexes, il devient beaucoup plus simple d’identifier les vraies réductions et d’éviter les pièges.
- Repérage intelligent : Utilisez les filtres de réduction, surveillez les variations de prix et consultez les ventes flash du week-end. Ajouter vos articles dans une wishlist permet de suivre automatiquement les baisses soudaines, notamment celles qui tombent en soirée.
- Cibler les produits fiables : Privilégiez les références bien notées, repérez les bundles et comparez les différentes versions d’un même produit pour éviter de passer à côté d’une configuration plus avantageuse au même prix.
- Agir vite et s’appuyer sur les bons experts : Les meilleures remises disparaissent vite : revenir plusieurs fois dans la journée augmente vos chances. Et pour trier efficacement les vraies bonnes affaires, les sélections de Clubic sont d’une aide précieuse.
Boulanger, un hub majeur du Black Friday ce week-end
Week-end après week-end, Boulanger s’impose comme l’un des centres névralgiques du Black Friday en France. Les remises y sont particulièrement agressives, notamment sur les TV OLED Samsung, les robots laveurs ou les PC portables haut de gamme. L’enseigne multiplie les opérations limitées, les ventes flash imprévisibles et les exclusivités difficilement trouvables ailleurs. Ce rythme continu permet de mettre la main sur des deals rares, souvent parmi les meilleurs du marché, avant même le jour J. Surveiller Boulanger tout au long du week-end est clairement un avantage pour dénicher des offres spectaculaires.
Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- 130 € offerts chez BoursoBank avec le code BBKMBA130 (Voir conditions)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
