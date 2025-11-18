Casques Sony, enceintes Bose, écouteurs JBL… les stars de l’audio tombent aujourd’hui à des prix rarement observés pour le Black Friday. Une sélection parfaite pour upgrader votre son ou préparer vos cadeaux sans exploser votre budget.
Le Black Friday bat son plein et les réductions continuent de tomber en rafale chez Amazon comme chez Boulanger. À mesure que l’on approche du week-end, les prix fondent sur toutes les catégories, mais c’est l’audio qui s’illustre aujourd’hui avec une salve de remises particulièrement costaude.
Casques premium Sony, écouteurs Bose, enceintes JBL ou encore barres de son Samsung : les références les plus appréciées des utilisateurs voient leur tarif chuter pour une durée limitée. Envie de profiter d’un bon plan avant la rupture de stock ? Voici les meilleures offres audio du moment.
Sony, Bose, JBL… Les meilleures offres du Black Friday
- Casque Sony WH-1000XM6 à 399,00 € au lieu de 449,00 €
- Casque Bose SoundLink Flex (2ᵉ gén) à 109,95 € au lieu de 179,95 €
- Écouteurs Bose QuietComfort Earbuds à 149,95 € au lieu de 199,95 €
- Casque Sony WH-1000XM5 à 279,00 € au lieu de 419,00 € (-33 %)
- Écouteurs CMF Buds Pro 2 à 39,95 € au lieu de 64,95 € (-38 %)
- Casque CMF Pro à 69,00 € au lieu de 99,00 €
- 2 Enceintes connectées Echo Spot + ampoule à 103,98 € au lieu de 209,97€
- Écouteurs Beats Solo Buds à 47,00 € au lieu de 89,95 €
- Enceinte JBL Charge Essential 2 à 99,99 € au lieu de 159,99 € (-38 %)
- Casque JBL Live 775 NC à 99,99 € au lieu de 179,99 € (-44 %)
- Barre de son Samsung HW-Q990F à 990,00 € au lieu de 1 490,00 € (-34 %)
- Enceinte Marshall Kilburn II à 199,99 € au lieu de 299,99 € (-33 %)
Des options pour tous les budgets, du pack connecté aux écouteurs ultra-abordables
Les amateurs de bon son sont particulièrement gâtés sur ce Black Friday, avec de très grosses baisses sur les casques ANC et les enceintes premium. Le Sony WH-1000XM6, dernier casque haut de gamme de la marque, passe sous les 400 € : une opportunité rare pour un modèle aussi récent. À ses côtés, le WH-1000XM5 voit son prix s’effondrer à 279 €, offrant une alternative tout aussi qualitative pour un budget plus contenu. Les intras Bose QuietComfort Earbuds profitent aussi d’un prix en forte baisse, parfaits pour ceux qui veulent de l’insonorisation efficace en mobilité.
Du côté des enceintes, les remises suivent la même dynamique. La Bose SoundLink Flex, robuste et nomade, tombe à 109 €. Chez Boulanger, JBL casse les prix sur la Charge Essential 2, une enceinte compacte avec de la réserve. Et pour sonoriser un salon complet, la Samsung HW-Q990F, l’une des barres de son les plus puissantes du moment, bénéficie d’un rabais conséquent.
Black Friday : comment profiter au mieux des promos audio cette année ?
Les promotions audio du Black Friday sont parmi les plus surveillées, tant les casques Bluetooth et les enceintes portables font partie des cadeaux les plus recherchés de la fin d’année. Pour ne pas se tromper, mieux vaut garder quelques réflexes simples. Commencez par définir votre usage : déplacements quotidiens, télétravail, sport, ou besoin d’un système audio pour le salon. Un casque ANC comme le Sony XM6 ou XM5 conviendra mieux aux environnements bruyants, tandis qu’une enceinte portative type Bose Flex ou JBL Charge s’adresse davantage aux sorties et à la maison.
Il est aussi essentiel de surveiller les variations de prix : certains produits voient leur tarif changer plusieurs fois dans la même journée. L’ajout en liste d’envies permet d’être notifié immédiatement en cas de nouvelle baisse. Côté enceintes et barres de son, comparez bien les fiches techniques, car les puissances et les compatibilités audio (Dolby Atmos, spatialisation…) influencent fortement l’expérience. Enfin, n’oubliez pas que les offres Boulanger, Amazon et d’autres enseignes se répondent souvent : un produit peut être moins cher chez l’un le matin, puis repasser en tête chez l’autre quelques heures plus tard.
