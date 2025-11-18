Les amateurs de bon son sont particulièrement gâtés sur ce Black Friday, avec de très grosses baisses sur les casques ANC et les enceintes premium. Le Sony WH-1000XM6, dernier casque haut de gamme de la marque, passe sous les 400 € : une opportunité rare pour un modèle aussi récent. À ses côtés, le WH-1000XM5 voit son prix s’effondrer à 279 €, offrant une alternative tout aussi qualitative pour un budget plus contenu. Les intras Bose QuietComfort Earbuds profitent aussi d’un prix en forte baisse, parfaits pour ceux qui veulent de l’insonorisation efficace en mobilité.

Du côté des enceintes, les remises suivent la même dynamique. La Bose SoundLink Flex, robuste et nomade, tombe à 109 €. Chez Boulanger, JBL casse les prix sur la Charge Essential 2, une enceinte compacte avec de la réserve. Et pour sonoriser un salon complet, la Samsung HW-Q990F, l’une des barres de son les plus puissantes du moment, bénéficie d’un rabais conséquent.