C'est le Black Friday ! Tous les français parcourent le net et toutes les marques et les marketplaces jurent avoir les meilleures offres. Dans ce marasme, on vous propose les 5 deals qui comptent vraiment. Et ils sont sur Boulanger.
Vous souhaitez profiter du Black Friday pour faire de beaux cadeaux de Noël ? Ou de belles économies ? Vous parcourez les marketplaces, mais ne connaissant pas trop la valeur des choses, vous avez peur de vous faire avoir par de fausses promotions ? Pas de panique ! Clubic a trouvé pour vous 5 deals en or, qui valent vraiment le détour. Au menu : PlayStation, PC portable, téléviseur et robot aspirateur. On vous présente les offres ci-dessous.
Les 5 promos à saisir chez Boulanger pour le Black Friday :
- PlayStation 5 édition digitale à 349,99 € au lieu de 499,99 €
- PlayStation 5 édition standard à 449,99 € au lieu de 549,99 €
- MacBook Air M4 à 899 € au lieu de 1099 €
- Robot Aspirateur Laveur DREAME Aqua10 à 949 € au lieu de 1499 €
- Téléviseur OLED LG 55C5 à 999 € au lieu de 1299 €
PlayStation 5 édition digitale, la PS5 pensée pour le tout-dématérialisé
La PlayStation 5 édition digitale s’adresse à celles et ceux qui privilégient les jeux en ligne et les bibliothèques virtuelles. Vous profitez de la puissance next-gen dans sa forme la plus épurée : temps de chargement ultra-rapides, affichage 4K, effets visuels avancés et accès instantané à l’ensemble du PlayStation Store. Son architecture optimisée vous garantit une expérience fluide et immersive, idéale pour jouer, streamer ou profiter pleinement des exclusivités Sony.
- Immersion améliorée grâce au retour haptique et au son 3D
- Contenu Fortnite exclusif : 8 objets et 1 000 V-Bucks
- SSD ultra rapide pour des chargements accélérés
- Compatibilité avec les jeux PS4
- Socle vertical vendu séparément
- Connexion Internet requise pour certaines fonctionnalités
PlayStation 5 édition standard, la console polyvalente pour toutes vos envies
La PS5 édition standard vous offre la liberté de jongler entre jeux physiques et achats dématérialisés, tout en profitant d’une technologie de pointe. Son lecteur Blu-ray vous permet d’explorer un large choix de titres, de conserver vos éditions préférées et de bénéficier d’une véritable flexibilité. Avec ses performances élevées, son SSD ultrarapide et sa compatibilité 4K HDR, elle vous assure une immersion totale, que vous soyez joueur occasionnel ou passionné.
- Chargements ultra-rapides grâce au SSD
- Retour haptique et gâchettes adaptatives
- Compatible avec jeux PS4
- Technologie audio 3D immersive
- Socle vertical vendu séparément
- Nécessite connexion Internet pour certaines installations
MacBook Air M4, l’ultraportable taillé pour la performance au quotidien
Le MacBook Air M4 réunit puissance, silence et mobilité dans un format ultrafin. Grâce à la puce M4, vous bénéficiez d’une réactivité remarquable pour travailler, créer ou naviguer avec fluidité. Son écran lumineux restitue des couleurs précises, tandis que son autonomie confortable vous accompagne tout au long de la journée. Que vous soyez étudiant, professionnel ou créatif nomade, c’est un véritable allié pour avancer rapidement, partout, sans compromis sur le confort.
- Écran 13,6 pouces IPS WQXGA pour une qualité visuelle exceptionnelle
- Puce M4 pour des performances accrues
- 16 Go RAM pour une multitâche fluide
- Connectivité Wi-Fi 6E et Bluetooth pour une connexion rapide
- Design raffiné en noir Minuit
- Stockage SSD limité à 256 Go
- Absence de ports USB-A traditionnels
Dreame Aqua10, le robot domestique qui prend réellement le relais
Le Dreame Aqua10 combine aspiration puissante et lavage efficace, grâce à une technologie de navigation laser capable de cartographier chaque pièce avec précision. Il adapte automatiquement sa trajectoire, détecte les obstacles et gère les différents types de sols sans intervention de votre part. Sa station complète assure un entretien simplifié, vous permettant de profiter d’un intérieur propre jour après jour. C’est un modèle conçu pour libérer du temps et moderniser réellement votre quotidien.
LG OLED 55C5, le plaisir de l’OLED dans sa forme la plus aboutie
La LG C5 figure parmi les téléviseurs OLED les plus réussis de sa génération. Son contraste infini, ses noirs parfaits et son rendu colorimétrique ultraprécis transforment chaque film ou série en expérience immersive. Grâce à son processeur puissant, ses fonctions gaming avancées et son rafraîchissement élevé, elle convient autant aux passionnés de cinéma qu’aux joueurs exigeants. Son design épuré s’intègre naturellement dans un salon moderne pour sublimer vos contenus au quotidien.
- Excellente qualité d'image SDR et HDR
- Réactivité élevée pour les jeux
- Interface utilisateur fluide
- Design soigné et moderne
- Processeur alpha 9 AI de 8ème génération performant
- Complexité de réglages avancés pour les novices
- Nécessite un environnement lumineux pour éviter les reflets
Comment dénicher les meilleurs bons plans chez Boulanger pendant le Black Friday ?
Repérer les promos les plus pertinentes chez Boulanger demande quelques réflexes simples mais efficaces. La plateforme met régulièrement à jour ses offres, parfois plusieurs fois dans la journée, et certaines remises disparaissent très vite. En appliquant les bonnes méthodes, vous maximisez vos chances de tomber sur les produits les plus intéressants du moment, qu’il s’agisse de high-tech, d’électroménager ou d’équipement maison.
- Activez les bons outils de suivi : Utilisez l’application Boulanger pour recevoir des notifications instantanées dès qu’une offre évolue. Ajoutez également les produits à votre liste d’envies pour surveiller leur disponibilité et leur mise en avant. Les filtres avancés du site (réduction, popularité, nouveautés) vous permettent de hiérarchiser rapidement les meilleures propositions sans perdre de temps.
- Pensez bundles, packs et alternatives intelligentes : Certaines des meilleures économies se trouvent dans les packs proposés par Boulanger : TV + barre de son, robot + accessoires, PC + garantie… Ces bundles offrent souvent un avantage réel. N’oubliez pas non plus de vérifier les produits reconditionnés certifiés, qui garantissent un excellent compromis entre qualité, fiabilité et budget maîtrisé.
- Restez en veille active toute la journée : Les remises évoluent régulièrement et les ventes flash peuvent survenir à n’importe quel moment. Revenir plusieurs fois dans la journée augmente significativement vos chances de repérer une bonne affaire avant qu’elle ne disparaisse. Pour aller à l’essentiel, appuyez-vous sur les sélections de Clubic qui mettent en avant les offres les plus pertinentes et fiables du moment.
La clé pour profiter pleinement des promos Boulanger réside dans une combinaison de veille active, d’outils bien utilisés et de bonnes pratiques d’achat. En appliquant ces quelques réflexes, vous identifiez rapidement les produits qui valent vraiment le détour, tout en évitant les remises trompeuses et les ruptures de stock soudaines.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.