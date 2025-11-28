En ce qui concerne la conception de cette Fit 4 Pro, HUAWEI a mis les petits plats dans les grands en optant pour un très bel écran AMOLED de 1,82 pouce, capable de produire une luminosité impressionnante de 3 000 nits. La couronne en alliage de titane assure une solidité exemplaire, le boîtier en aluminium allège l’ensemble, tandis que le verre saphir protège efficacement l’écran des rayures du quotidien.

La montre affiche par ailleurs une certification IP6X contre la poussière, une étanchéité 5ATM, et répond à la norme EN13319, habituellement réservée aux équipements de plongée. Et pour ne rien gâcher, son autonomie se montre tout aussi convaincante : comptez jusqu’à 7 jours en usage standard.