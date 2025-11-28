HUAWEI sort l’artillerie lourde avec des promos ultra généreuses, en particulier sur les montres connectées. Pour vous faire gagner du temps, nous avons sélectionné quatre modèles fortement remisés et adaptés à différents profils d’utilisateur.
Vous savez certainement que cette période est propice aux bons plans, surtout côté high-tech. Et ce ne sont pas les Black Days de HUAWEI qui vont nous faire dire le contraire. Pendant quelques jours, la marque dégaine des promos franchement généreuses sur une large palette de produits, et les montres connectées sont de la partie. Pour vous faire gagner du temps, nous avons passé en revue les meilleures offres et sélectionné quatre modèles qui font l’unanimité.
Les Black Days HUAWEI : une pluie de bons plans
HUAWEI déploie de solides promotions à l’occasion de ses Black Days. Si vous recherchez une montre connectée, c’est le bon moment pour s’équiper :
- HUAWEI Watch Fit 4 Pro à 199,99 € au lieu de 279,99 €
- HUAWEI Watch GT 5 Pro, 46mm coloris noir à 249,99 € au lieu de 379,99 €
- HUAWEI Watch GT 5, 41mm coloris blanc à 159,99 € au lieu de 259,99 €
- HUAWEI Watch 5, 46mm coloris noir à 299,99 € au lieu de 449,99 €
En plus de ces remises immédiates, HUAWEI ajoute des cadeaux : les écouteurs sans fil FreeBuds SE 3 d’une valeur de 34,99 € sont offerts, de même qu’un bracelet supplémentaire. Seule exception, la Watch 5, qui peut être accompagnée des FreeBuds SE 2 pour seulement 9,99 €.
Watch Fit 4 Pro : le choix des sportifs exigeants
La Watch Fit 4 Pro s’impose comme la nouvelle référence des sportifs : plus de 100 modes d’entraînement, une puce GPS double bande extrêmement précise, un baromètre pour analyser déniveler et altitude, ainsi que des cartes topographiques en couleur avec itinéraires, navigation segmentée et alertes immédiates en cas d’écart.
Un suivi santé de haut niveau
Côté santé, c’est aussi très convaincant avec la présence de capteurs permettant de contrôler la variabilité de la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang (SpO2), et même de réaliser un électrocardiogramme (ECG). Les données recueillies sont alors exploitées pour fournir des conseils durant l’effort, comme le ferait un coach professionnel.
Une conception haut de gamme
En ce qui concerne la conception de cette Fit 4 Pro, HUAWEI a mis les petits plats dans les grands en optant pour un très bel écran AMOLED de 1,82 pouce, capable de produire une luminosité impressionnante de 3 000 nits. La couronne en alliage de titane assure une solidité exemplaire, le boîtier en aluminium allège l’ensemble, tandis que le verre saphir protège efficacement l’écran des rayures du quotidien.
La montre affiche par ailleurs une certification IP6X contre la poussière, une étanchéité 5ATM, et répond à la norme EN13319, habituellement réservée aux équipements de plongée. Et pour ne rien gâcher, son autonomie se montre tout aussi convaincante : comptez jusqu’à 7 jours en usage standard.
Watch GT 5 Pro : la montre ultime (et en titane)
C’est la montre connectée ultime, celle qui concentre tout le savoir-faire technologique de HUAWEI, tout en adoptant un look sport-chic très réussi.
Concrètement, cela se traduit par une conception exemplaire, pensée pour durer, avec un boîtier en alliage de titane, une finition arrière en céramique nanocristalline et une résistance à l’eau 5 ATM associée à une certification IP69K, l’une des plus exigeantes du marché. Autrement dit, elle vous accompagnera partout, sans faillir face aux aléas du quotidien.
Une montre taillée pour la performance
Avec ses 46 mm de largeur, elle s’adresse avant tout aux utilisateurs ayant un poignet relativement large. Un format généreux qui permet de loger un bel écran AMOLED circulaire de 1,43 pouce, ainsi qu’une panoplie de capteurs : GPS double bande, accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, baromètre, fréquence cardiaque, température, et plus encore.
La cerise sur le gâteau, c’est son autonomie de plusieurs jours, un argument de poids pour les sportifs qui pourront multiplier les séances sans penser à la recharge. D’ailleurs, la montre propose un suivi précis de plus de 100 sports — et même les amateurs de golf y trouveront leur compte grâce à une application dédiée offrant l’accès à plus de 700 parcours en France.
Watch GT 5 (41 mm) : polyvalente dans un format compact
Elle partage l’ADN premium de sa grande sœur, la GT 5 Pro, mais opte pour un format plus discret avec son boîtier de 41 mm. Le choix des matériaux reste exemplaire, un acier inoxydable pour la structure principale, tandis que l’arrière est conçu dans une matière composite renforcée de fibres haute performance, gage de légèreté et de solidité. HUAWEI assure également une résistance à l’eau 5 ATM, complétée par une classification IP69K, l’une des plus exigeantes.
Son écran AMOLED assure une lisibilité impeccable, même en extérieur, et contribue à une expérience utilisateur confortable au quotidien. La montre se distingue aussi par son excellente autonomie, pouvant atteindre jusqu’à 7 jours, un atout majeur pour un modèle compact. Côté fonctionnalités, elle embarque une large variété de capteurs dédiés au suivi sportif et au bien-être. C’est un véritable coach personnel… entre course à pied, vélo et fitness, elle répond présent pour la plupart des pratiques.
Watch 5 : la santé connectée au niveau supérieur
Plus récente dans la gamme, la HUAWEI Watch 5 intègre le tout nouveau système X-TAP, un module santé qui réunit l’ECG, le capteur PPG et un capteur de pression à 10 niveaux. Il suffit de poser votre doigt dessus pour obtenir en quelques secondes un aperçu complet de vos indicateurs : fréquence cardiaque moyenne, température de la peau, variabilité de la fréquence cardiaque (VRC) ou encore qualité de la respiration.
Elle propose également une analyse approfondie de la santé cardiovasculaire, grâce à un électrocardiogramme (ECG) précis et rapide. Toutes les données récoltées sont ensuite mises en forme de manière claire et lisible, afin de vous aider à suivre leur évolution jour après jour. Une façon simple et efficace de garder un œil sur votre santé.
L’accent est mis sur le bien-être, mais pas seulement. HUAWEI soigne aussi le design avec un boîtier en acier inoxydable 904L, un matériau haut de gamme, reconnu pour sa durabilité. L’étanchéité 5 ATM (jusqu’à 50 m) assure une résistance à l’eau exemplaire, tandis que le verre saphir protège l’écran AMOLED. Ce dernier offre une luminosité exceptionnelle de 3 000 nits, garantissant une lisibilité parfaite, même en plein soleil. Quant à l’autonomie, comptez jusqu’à 11 jours avec le mode économie d’énergie ou environ 4 jours en utilisation normale.