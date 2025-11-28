La carte PNY GeForce RTX 5060 tombe à 269,99 € chez Cdiscount, soit 16 % de moins que son prix habituel et le tarif le plus bas jamais observé à ce jour. Cette offre apparaît pendant le Black Friday, ce qui n'arrive pas tous les mois. Le modèle vise à booster les performances graphiques sur PC pour le jeu ou la création, tout en restant adapté à un usage polyvalent. On remarque une circulation d'air efficace grâce à son double ventilateur. Certains diront que la simplicité d'installation rassure, surtout si on change rarement de matériel.