Envie de profiter de la déferlante Black Friday pour mettre à jour votre config sans exploser votre budget ? Entre les nouveaux modèles RTX 5060/5070 tout juste arrivés et des remises rarement vues à leur lancement, certaines offres méritent clairement un coup d’œil. Voici notre sélection des deals les plus intéressants du moment.
Le Black Friday 2024 marque l’arrivée de promotions particulièrement agressives sur les cartes graphiques Nvidia de la série 50. Si vous jouez en 1080p ou 1440p, ces GPU représentent un excellent point d’entrée dans l’architecture Ada Lovelace, avec une consommation contenue, un DLSS 3 de plus en plus mature, et des prix qui chutent déjà grâce aux premières grandes vagues de remises.
Dans cette sélection, on vous présente les meilleures offres actuellement disponibles, en vous expliquant pour chaque carte ce qu’elle vaut et à qui elle s’adresse.
🔥 Les meilleures offres Black Friday sur les cartes Nvidia
- PNY GeFroce RTX 5060 8 Gb à 269,99 € au lieu de 319,99 € avec le code 25DES249
- MSI GeForce RTX 5060 8 Gb GAMING OC à 309,99 € au lieu de 359,99 €
- Gainward GeForce RTX 5060 Ti Ghost 8 Gb à 359 € au lieu de 389 €
- Asus GeForce RTX 5070 DUAL O12G à 548,69 € au lieu de 589,99 € avec le code TANTIVE
- MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 2X OC à 557,99 € au lieu de 599,99 € avec le code TANTIVE
PNY GeForce RTX 5060 : un prix jamais vu pendant le Black Friday
La carte PNY GeForce RTX 5060 tombe à 269,99 € chez Cdiscount, soit 16 % de moins que son prix habituel et le tarif le plus bas jamais observé à ce jour. Cette offre apparaît pendant le Black Friday, ce qui n'arrive pas tous les mois. Le modèle vise à booster les performances graphiques sur PC pour le jeu ou la création, tout en restant adapté à un usage polyvalent. On remarque une circulation d'air efficace grâce à son double ventilateur. Certains diront que la simplicité d'installation rassure, surtout si on change rarement de matériel.
- Mémoire vidéo GDDR7 de 8 Go pour de bonnes performances sur les jeux actuels
- Compatibilité PCIe 5.0 x8, adaptée aux PC récents
- Technologies Ray Tracing et DLSS 4 pour des graphismes avancés et un rendu fluide
- Fréquence boost élevée à 2 535 MHz pour une meilleure réactivité en jeu
- Double ventilateur pour un refroidissement efficace
- Bus mémoire limité à 128 bits, qui peut restreindre les performances sur certains jeux exigeants
- Consommation électrique de 145 W, nécessitant une alimentation adaptée
- Uniquement 8 Go de mémoire, limite sur les jeux très gourmands en textures ultra
MSI GeForce RTX 5060 : -14 % pour le Black Friday
La MSI GeForce RTX 5060 tombe à 309,99 € avec une baisse de 14 % pendant le Black Friday chez Cybertek. Ce modèle gère les jeux récents en Full HD avec fluidité et reste compact grâce à ses deux ventilateurs. La consommation modérée permet aussi de s'équiper sur une configuration évolutive, sans chercher une alimentation surdimensionnée.
- 8 Go de mémoire GDDR7, adaptés au jeu en QHD et au multitâche graphique
- Compatibilité PCI Express x16 5.0, pour une bande passante optimale
- Double ventilation active avec 2 ventilateurs, pour un refroidissement efficace
- Support DirectX 12 Ultimate et OpenGL 4.6, pour les jeux récents et à venir
- Résolution maximale de 7680 x 4320 pixels, adaptée à l'ultra haute définition
- Bus mémoire de 128 bits, limite les performances en 4K sur certains titres exigeants
- Pas de système de refroidissement passif pour un fonctionnement totalement silencieux
Gainward RTX 5060 Ti : 8 % de remise pendant le Black Friday
La Gainward RTX 5060 Ti s'affiche à 359 € avec une réduction de 8 % constatée chez Infomax dans le cadre des promotions de novembre. Cette carte graphique s'adresse aux joueurs et à ceux qui cherchent de la fluidité pour le travail visuel. Elle gère sans broncher les applications exigeantes et s'intègre facilement dans un PC déjà monté. Certains diront que le timing n'est pas anodin, la période attire toujours les bonnes affaires.
- 8 Go de mémoire GDDR7 pour des performances stables en jeu et en création
- Horloge boostée à 2572 MHz pour une bonne réactivité dans les applications graphiques
- 4608 cœurs CUDA pour accélérer les calculs et améliorer le rendu en temps réel
- Connectique HDMI et DisplayPort adaptée aux écrans actuels, jusqu'à 7680 x 4320 pixels
- Interface PCI Express 5.0 pour des transferts rapides, utile sur les PC de dernière génération
- Largeur de bus mémoire de 128 bits qui limite parfois la gestion de textures très lourdes
- Longueur de 32,5 cm pouvant gêner dans les boîtiers compacts
Asus GeForce RTX 5070 : 7 % de remise pendant le Black Friday
La GeForce RTX 5070 tombe à 548,69 € avec 7 % de réduction pendant le mois du Black Friday chez Topachat. Ce modèle cible les utilisateurs qui veulent jouer en haute résolution ou profiter de logiciels créatifs sans ralentissement. La carte s'installe facilement dans la plupart des tours récentes et s'adapte bien aux besoins courants.
- Mémoire vidéo de 12 Go GDDR7 pour des jeux fluides et un multitâche avancé
- Résolution maximale 7680 x 4320 pixels, idéale pour les écrans 4K et multi-écrans
- Interface PCI Express 5.0 pour des transferts rapides sur les cartes mères récentes
- Double ventilateur assurant un refroidissement actif et silencieux
- Compatibilité avec les dernières technologies NVIDIA pour la création et le jeu
- Bus mémoire de 192 bits, moins adapté aux charges lourdes sur plusieurs moniteurs haute définition
- Encombrement nécessitant un boîtier moyen ou grand format
MSI GeForce RTX 5070 : -7 % pendant le Black Friday chez Topachat
La MSI GeForce RTX 5070 s'affiche à 557,99 € avec 7 % de réduction pour le Black Friday chez Topachat. Ce modèle vise les joueurs en quête de fluidité sur les titres récents, sans compromis sur la simplicité d'installation ou la gestion de la chaleur. Grâce à ses deux ventilateurs, elle garde des températures stables même lors de longues sessions. On peut trouver ce tarif intéressant pour qui veut renouveler sa config sans attendre la dernière minute de novembre.
- 12 Go de mémoire GDDR7 pour des jeux en haute résolution
- Double ventilateur pour un refroidissement efficace
- Compatibilité PCI Express 5.0 pour des transferts rapides
- Résolution maximale de 7680 x 4320 pixels, idéale pour plusieurs écrans
- Support DirectX 12 Ultimate et OpenGL 4.6 pour une large compatibilité logicielle
- Bus mémoire de 192 bits, limité pour certaines applications professionnelles
- Encombrement double slot, peut gêner dans les petits boîtiers
- Consommation d'énergie élevée comparée à des modèles d'entrée de gamme
