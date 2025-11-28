Le tarif du Sony WH-1000XM5 chute à 165,99 € chez Amazon, avec une baisse de 44 % pour ce Black Friday. Ce casque se glisse facilement dans un sac grâce à son étui souple. Il intègre une réduction de bruit efficace pour s'isoler des bruits de bureau, du métro ou encore de la rue.

Vous pouvez passer des appels clairs ou simplement écouter vos playlists préférées, même pendant un long trajet. On remarque au passage que ce niveau de prix n'avait jamais été atteint sur ce modèle jusqu'ici.