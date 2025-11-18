Les NVIDIA GeForce RTX Series 50 sont déjà en promotion pour le Black Friday ! Cartes graphiques, PC portables gamer et machines premium équipées des toutes dernières puces… les meilleures offres tombent avant le Jour J. Voici les deals à ne surtout pas manquer.
Le Black Friday arrive, mais les premières promotions sur les produits gaming ne se font pas attendre. Cette année, les prix des composants PC chutent déjà, notamment ceux des nouveaux modèles NVIDIA RTX Series 50, très recherchés pour leur efficacité énergétique et leurs performances en ray tracing et IA. Que vous envisagiez de mettre à niveau votre configuration ou de passer sur un PC portable taillé pour le jeu, cette sélection regroupe les meilleures remises réellement intéressantes, vérifiées et mises à jour pour profiter au maximum du Black Friday.
5 produits avec la RTX Serie 50 à prix choc pour le Black Friday :
- Gainward GeForce RTX 5060 Ti Ghost 8GB à 359 € au lieu de 389 €
- MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC à 359,99 € au lieu de 399,99 €
- PC portable gaming HP Victus 15,6" avec RTX 5050 à 799,99 € au lieu de 1303,99 €
- PC portable gaming MSI VenturePro 15,6" avec RTX 5060 à 1199,99 € au lieu de 1599,99 €
- PC portable gaming Lenovo Legion 5 RTX 5070 à 1199,99 € au lieu de 1299,99 €
Pourquoi opter pour une carte graphique NVIDIA GeForce RTX Series 50 ?
La gamme NVIDIA GeForce RTX Series 50 représente l’une des évolutions les plus importantes depuis l’introduction du DLSS. Conçues pour fournir des performances élevées avec une consommation énergétique optimisée, ces cartes profitent des dernières innovations NVIDIA en matière de ray tracing, d'intelligence artificielle et d'accélération matérielle.
Leur principal atout réside dans le DLSS 3, une technologie qui combine génération d’images et super-résolution IA pour offrir des gains de FPS spectaculaires, même sur les jeux les plus lourds. Cette nouvelle génération mise également sur une efficacité énergétique améliorée, permettant de meilleures performances tout en limitant la chauffe et la consommation. L’arrivée des Tensor Cores et RT Cores nouvelle génération renforce aussi la capacité de calcul pour les usages créatifs : montage vidéo, 3D, IA, modélisation…
Les RTX 50 apportent également un haut niveau de pérennité technologique, garantissant la compatibilité avec les prochains jeux AAA optimisés IA et ray tracing lourd. Pour les joueurs en 1080p ou 1440p, elles représentent le meilleur rapport performance/prix actuel. Pour les utilisateurs mobiles, les déclinaisons pour PC portables offrent un excellent compromis entre puissance, autonomie et refroidissement.
Autrement dit, pour jouer avec fluidité plusieurs années, profiter des meilleures technologies NVIDIA et booster ses performances grâce à l’IA, la gamme RTX Series 50 s’impose comme un choix très pertinent — surtout en période de Black Friday.
Cartes graphiques, PC portables, PC gamer… les produits RTX Series 50 en promo pour le Black Friday
Le Black Friday 2025 met particulièrement en avant la nouvelle génération NVIDIA, avec des remises touchant aussi bien les cartes graphiques indépendantes que les PC portables équipés des RTX 5050, 5060 et 5070. NVIDIA elle-même encourage les revendeurs à mettre en avant ces nouveaux modèles, et les promotions observées reprennent l’esprit des opérations officielles listées sur leur site, qui mettent en avant des remises sur une large sélection de produits gaming et créatifs.
On trouve ainsi des deals agressifs sur les GPU dédiés, permettant de monter une configuration performante avec un budget raisonnable. Les cartes 5060 et 5060 Ti sont idéales pour du 1080p/1440p, tandis que la RTX 5070 offre du très haut niveau pour la 4K ou les jeux compétitifs.
Côté PC portables, le Black Friday voit arriver des machines équipées de ces nouvelles puces à des prix rarement vus, avec parfois plusieurs centaines d’euros de remise. Les modèles Lenovo Legion, MSI et HP sont les plus mis en avant, grâce à leur excellent rapport qualité/prix et leur popularité auprès des joueurs.
Ces promotions s’adressent à tous les profils :
- Les gamers compétitifs cherchant un PC portable puissant et léger
- Les créateurs profitant des accélérations IA
- Les joueurs sur desktop souhaitant mettre à niveau leur configuration
- Ceux qui attendent le meilleur moment pour acheter
Avec le Black Friday, c’est clairement le moment le plus stratégique de l’année pour s’équiper en produits NVIDIA RTX Series 50 — avant que les stocks ne fondent.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.