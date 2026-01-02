Qu'on se le dise, en 2026, l’intelligence artificielle fait intégralement partie du smartphone. Résumés automatiques, retouche photo avancée, aide à l’écriture, traduction instantanée, organisation intelligente… ces fonctions ne sont plus réservées aux modèles à quatre chiffres. Le Pixel 9a en est la meilleure illustration : il donne accès à l’IA made in Google sans imposer un prix premium.

Pendant longtemps, ceux qui voulaient tester ces nouvelles fonctions se résignaient à viser les Pixel “pro” ou les modèles très récents. Avec cette baisse à 390,98 €, le Pixel 9a devient ce smartphone “raisonnable” qui permet de profiter de la photo dopée à l’IA et des outils intelligents… tout en restant dans un budget contenu.