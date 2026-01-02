Beaucoup d’utilisateurs suivent les MacBook d’un œil attentif sans jamais franchir le pas. Le design plaît, l’autonomie impressionne, macOS attire, mais le prix dépasse souvent le budget prévu. On reporte, on hésite, on attend une bonne affaire… et quand elle arrive enfin, comme aujourd’hui, l’intérêt remonte immédiatement.

Le MacBook Air M2 13 pouces fait partie des modèles les plus appréciés d’Apple ces dernières années. Il est pensé pour accompagner toute la journée, qu’il s’agisse d’études, de travail en mobilité, de création légère ou d’usage personnel. À 749 €, il change tout simplement de catégorie et devient accessible à un public bien plus large.