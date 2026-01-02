Beaucoup de joueurs ont la même expérience. Ils ont investi dans une bonne carte graphique, amélioré leur processeur, ajouté de la RAM… et malgré tout, quelque chose cloche. Les FPS montent haut, mais l’écran plafonne à 60 Hz. Les couleurs sont fades, la réactivité moyenne, la sensation de fluidité n’est pas au rendez-vous.

Puis on passe sur un écran gaming moderne et on comprend immédiatement ce qui manquait. Image nette, mouvements propres, réactivité instantanée. C’est exactement le type de saut qualitatif que propose cet écran AOC Q27G4XF sans faire exploser le budget.