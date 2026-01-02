Voir un casque Bluetooth avec réduction active du bruit, audio Hi-Res LDAC, autonomie jusqu’à 100 heures et audio spatial… descendre à 79 € au lieu de 99 €, ce n’est pas banal. Le CMF Headphone Pro coche beaucoup de cases haut de gamme pour un prix qui reste sous la barre des 80 €.
Quand on veut un “vrai” casque ANC… sans payer le prix des modèles à plus de 300 €
On connaît tous le refrain : pour avoir une bonne réduction de bruit, un son propre et une ergonomie bien pensée, il faudrait forcément viser les modèles très chers de quelques grandes marques. Résultat, beaucoup hésitent, repoussent l’achat, ou finissent avec des écouteurs moyens qui ne tiennent pas vraiment leur promesse.
C’est précisément dans ce contexte que le CMF Headphone Pro fait la différence. Il ne se contente pas d’être “un casque pas cher”, il s’attaque directement aux arguments des modèles premium : ANC efficace, audio Hi-Res avec LDAC, audio spatial, grosse autonomie. Et quand on voit son prix à 79 €, l’équation devient franchement difficile à ignorer.
- Jusqu'à 100 heures d'autonomie sans fil : idéal pour les gros utilisateurs ou les longs déplacements.
- Suppression active du bruit efficace pour s'isoler dans les transports ou au bureau.
- Compatibilité Hi-Res Audio et LDAC pour une restitution sonore détaillée.
- Audio spatial pour une expérience d'écoute plus immersive lors des films ou jeux.
- Confort optimisé grâce aux coussinets circum-auraux et à l'arceau ajustable.
- Fonctionne uniquement en Bluetooth, absence de prise jack pour usage filaire.
- Réduction de bruit moins performante dans les environnements très bruyants.
- Poids de 330 g qui peut se faire sentir lors de longues sessions.
Moins de 80 €… et des fonctions généralement réservées au haut de gamme
Le premier choc est tarifaire : rester sous les 80 € pour ce type de fiche technique est rare. Mais ce qui surprend, c’est surtout l’ambition du produit. La réduction active du bruit n’est pas un gadget : elle isole vraiment dans les transports, dans un open space ou à la maison lorsqu’on veut simplement se concentrer.
Le support Hi-Res avec LDAC permet un son plus riche avec les appareils compatibles, et l’audio spatial ajoute cette impression d’immersion élargie qu’on trouvait jusqu’ici surtout sur des références beaucoup plus onéreuses. À ce prix, on ne parle plus de simple “bon plan”, mais d’un casque qui remet clairement en cause certaines habitudes de marché.
Jusqu’à 100 heures d’autonomie : le confort d’oublier la recharge
L’autre argument fort, c’est l’autonomie annoncée pouvant atteindre jusqu’à 100 heures. Concrètement, cela veut dire qu’on peut traverser plusieurs semaines d’utilisation quotidienne sans penser à recharger, là où beaucoup de casques réclament déjà une prise après deux ou trois jours.
Pour les trajets, les voyages, le télétravail ou simplement pour écouter de la musique toute la journée, c’est un confort qui change vraiment l’expérience. On pose le casque sur la tête… pas sur la table de chevet branché à un câble.
Conception intelligente : confortable, pliable, facile à vivre
La conception “over-ear” enveloppe les oreilles, ce qui participe à l’isolation passive et au confort sur la durée. Les coussinets sont pensés pour éviter la fatigue, et l’arceau reste léger sans donner une impression fragile. On est clairement sur un produit qui ne joue pas seulement la fiche technique, mais aussi l’aspect plaisir d’utilisation quotidienne.
Les commandes sont simples, le Bluetooth stable, et le design gris foncé discret s’intègre aussi bien dans un environnement pro que dans un setup gaming ou multimédia. On sent que CMF (marque de Nothing) a soigné les détails ergonomiques.
✅ Avis Clubic : un casque étonnamment complet pour ce prix
Du côté de la rédaction, ce CMF Headphone Pro à 79 € nous semble être l’une des offres les plus pertinentes du moment pour qui cherche un casque Bluetooth polyvalent. Réduction active du bruit efficace, qualité audio sérieuse, compatibilité Hi-Res LDAC, autonomie gigantesque… il est rare de trouver tout cela réuni sous les 80 €.
Si vous vouliez un casque capable de vous accompagner au travail, en transports, en voyage ou simplement à la maison, sans investir dans un modèle très onéreux, cette promotion tombe au parfait moment.
