Pour ce jour de Black Friday 2025, Boulanger a décidé de frappe fort. Le géant du e-commerce se déchaîne avec 7 promos totalement folles : audio, gaming, PC, TV OLED… des offres rarissimes qui ne resteront pas longtemps en ligne !
Boulanger sort le grand jeu pour ce Black Friday, et le mot est faible : les remises du jour sont tout simplement spectaculaires. Casque gamer pro, iPhone 16e, barre de son Bose, écran OLED monstrueux, TV premium, PC portable ultra haut de gamme… les prix chutent comme jamais. Ce sont typiquement les offres qu’on ne voit qu’une seule fois dans l’année, et les stocks fondent déjà. Il va falloir être très rapide.
Top 7 des promos à saisir chez Boulanger aujourd’hui
- Casque gamer Logitech G Pro X 2 à 149,99 € au lieu de 209,99 €
- Montre connectée Garmin Vivoactive 5 à 179,99 € au lieu de 229,99 €
- Apple iPhone 16e à 599 € au lieu de 669 €
- Barre de son Bose à 599 € au lieu de 839 €
- Écran PC Gamer Samsung Odyssey OLED G9 à 899 € au lieu de 1099 €
- TV Samsung OLED TQ55S92FA à 999 € au lieu de 1399 €
- Samsung Galaxy Book5 360 à 999,99 € au lieu de 1799,99 €
Comment profiter des meilleures promos Boulanger aujourd’hui pendant le Black Friday ?
Le Black Friday chez Boulanger atteint aujourd’hui un niveau rarement vu, avec des remises massives sur les produits les plus convoités. Pour décrocher les vraies pépites, il faut adopter les bons réflexes. Passez plusieurs fois dans la journée : les baisses les plus violentes tombent tôt le matin ou en fin d’après-midi, tandis que certains stocks sont réajustés en soirée. Les modèles premium comme les TV OLED, les PC portables Galaxy Book ou les casques pro partent extrêmement vite.
Pensez également à comparer les versions, coloris et capacités des produits : une variante peut être soudainement bradée. Repérez enfin les packs ou accessoires offerts, fréquents chez Boulanger en Black Friday. Et pour ne rien manquer des nouvelles chutes de prix du jour, les sélections Clubic restent le moyen le plus fiable de suivre les deals vraiment intéressants, publiés en temps réel.
Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- 130 € offerts chez BoursoBank avec le code BBKMBA130 (Voir conditions)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
Boulanger, un incontournable du Black Friday pour les offres premium
Boulanger confirme encore cette année son statut de référence du Black Friday sur les produits haut de gamme. L’enseigne se distingue par des remises franches, claires, souvent spectaculaires, et appliquées sur des appareils premium qui figurent parmi les plus demandés du marché : TV OLED, PC portables puissants, audio Bose, accessoires gaming pro…
Sa réputation sérieuse, son service client solide et ses stocks bien tenus en font un choix rassurant pour les acheteurs exigeants. Avec des prix cassés sur des références aussi importantes dès aujourd’hui, Boulanger s’impose comme l’un des meilleurs endroits pour faire de très bonnes affaires sans compromis sur la qualité.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.