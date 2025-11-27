Cinéma, séries, sport, documentaires, plateformes intégrées… Canal+ propose une offre “La Totale” à 40 € par mois pendant 24 mois, avec Netflix Standard inclus, un pack qui centralise tous les contenus premium au meilleur prix pour le Black Friday.
À l’heure où les plateformes de streaming se multiplient, cumuler plusieurs abonnements est devenu courant… et souvent coûteux. Entre Netflix, Disney+, Canal+ Cinéma & Séries, les contenus sportifs et les chaînes premium, la facture mensuelle peut rapidement grimper. C’est précisément pour répondre à ce besoin que Canal+ a créé son offre “La Totale”, un pack pensé pour regrouper l’essentiel du divertissement en un seul abonnement.
Pour le Black Friday, cette formule s’affiche à 40 € par mois pendant 24 mois, un tarif particulièrement agressif au regard des services inclus, notamment Netflix Standard, intégré directement au pack. L’objectif est clair : proposer une offre complète, cohérente, et financièrement plus avantageuse que la multiplication des abonnements séparés.
L'offre folle de Canal+ pour le Black Friday !
Canal+ La Totale est l’offre la plus riche de l’univers Canal+. Elle rassemble l’intégralité des chaînes et contenus Canal+, ainsi que plusieurs plateformes partenaires incontournables. L’abonnement proposé pour le Black Friday inclut :
- Canal+, Canal+ Cinéma & Séries
- Canal+ Sport, avec F1, MotoGP, Ligue 1, Premier League, Champions League (via partenaires), Rugby…
- Netflix Standard, intégré sans surcoût
- Paramount+, avec films et séries exclusives
- Accès complet à myCANAL sur TV, mobile, tablette, PC
Le positionnement de cette formule est clair : tout regrouper, tout simplifier. L’utilisateur n’a plus besoin de jongler entre plusieurs abonnements, plusieurs factures ou différentes interfaces. Tout est centralisé sur myCANAL, l’une des plateformes de streaming les plus fluides et polyvalentes du marché.
L’engagement de 24 mois est à double tranchant : s’il impose une certaine durée, il garantit aussi un tarif stable, un vrai point fort à une période où les plateformes augmentent régulièrement leurs prix.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Ultra HD (4K)
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Pourquoi craquer pour l’offre Canal+ La Totale ?
L’intérêt principal de cette formule réside dans son rapport contenu/prix, probablement l’un des plus attractifs aujourd’hui. Additionner séparément Canal+ (avec sport), Netflix Standard, Disney+, Paramount+ et les autres services inclus dépasserait largement les 70 à 80 € par mois. Avec La Totale, tout est accessible pour 40 €/mois, ce qui en fait l’un des packs les plus complets et économiques du Black Friday.
Au-delà de l’aspect financier, c’est aussi la richesse de l’offre qui impressionne. Les amateurs de sport y trouvent un catalogue extrêmement complet, avec les plus grandes compétitions accessibles tout au long de l’année. Les passionnés de cinéma profitent de films récents, souvent peu de temps après leur sortie en salle. Les fans de séries bénéficient d’un large choix, mêlant productions Canal+, créations internationales, classiques et nouveautés.
Le fait que Netflix Standard soit intégré renforce encore l’intérêt du pack, surtout à une époque où le service ne cesse d’augmenter ses prix. Plus besoin de choisir entre Netflix et Disney+, ou de jongler entre plusieurs abonnements selon les sorties du moment : tout est inclus, tout est accessible.
Enfin, myCANAL reste un argument majeur. L’application est reconnue pour sa fluidité, sa capacité à regrouper contenus en direct, replay et streaming, mais aussi pour ses fonctionnalités avancées (multi-écrans, téléchargement hors-ligne, profils…). C’est l’un des services les plus agréables à utiliser au quotidien.
Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- 130 € offerts chez BoursoBank avec le code BBKMBA130 (Voir conditions)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.