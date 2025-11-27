L’intérêt principal de cette formule réside dans son rapport contenu/prix, probablement l’un des plus attractifs aujourd’hui. Additionner séparément Canal+ (avec sport), Netflix Standard, Disney+, Paramount+ et les autres services inclus dépasserait largement les 70 à 80 € par mois. Avec La Totale, tout est accessible pour 40 €/mois, ce qui en fait l’un des packs les plus complets et économiques du Black Friday.

Au-delà de l’aspect financier, c’est aussi la richesse de l’offre qui impressionne. Les amateurs de sport y trouvent un catalogue extrêmement complet, avec les plus grandes compétitions accessibles tout au long de l’année. Les passionnés de cinéma profitent de films récents, souvent peu de temps après leur sortie en salle. Les fans de séries bénéficient d’un large choix, mêlant productions Canal+, créations internationales, classiques et nouveautés.

Le fait que Netflix Standard soit intégré renforce encore l’intérêt du pack, surtout à une époque où le service ne cesse d’augmenter ses prix. Plus besoin de choisir entre Netflix et Disney+, ou de jongler entre plusieurs abonnements selon les sorties du moment : tout est inclus, tout est accessible.

Enfin, myCANAL reste un argument majeur. L’application est reconnue pour sa fluidité, sa capacité à regrouper contenus en direct, replay et streaming, mais aussi pour ses fonctionnalités avancées (multi-écrans, téléchargement hors-ligne, profils…). C’est l’un des services les plus agréables à utiliser au quotidien.