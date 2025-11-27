Chaque année, le Black Friday donne le coup d’envoi d’une série de promotions (parfois impressionnantes) sur le matériel informatique, et 2025 ne fait pas exception.
Les gamers, créateurs de contenu et amateurs de belles configurations savent qu’il s’agit souvent du meilleur moment pour mettre à niveau leur machine sans exploser leur budget. Cette année encore, le revendeur espagnol PC Componentes se distingue avec une sélection particulièrement agressive, mêlant cartes graphiques dernière génération et stockage fulgurant.
Au menu : des GPU GeForce RTX 5000-series et Radeon RX 9000-series, tous profitant de remises solidement ancrées dans la logique « tout doit partir » du Black Friday. On trouve également un SSD PCIe 5.0 qui tutoie les 10 000 Mo/s, histoire de dynamiser la réactivité d’à peu près n’importe quel PC récent.
Voici sans attendre notre sélection de ces cinq excellentes affaires à ne pas manquer.
Les 5 offres Black Friday à saisir :
- La ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti à 892,46€ au lieu de 967,42€
- La GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 à 439,90 € au lieu de 482,03 €
- La XFX Radeon RX 9060 XT OC à 351,97 € au lieu de 392,99 €
- La XFX Radeon RX 9070 XT Gaming Edition à 624,69 € au lieu de 689,90 €
- Le SSD Kioxia EXCERIA PLUS G4 2 To à 154,95 € au lieu de 191,56 €
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC : une carte prête pour l’ultra performance
Dans le haut du panier de la génération Ada, le modèle ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC coche toutes les cases de la carte graphique premium pensée pour les joueurs exigeants. Ce modèle bénéficie du savoir-faire de la gamme TUF, à savoir un design robuste, un refroidissement généreusement dimensionné et une montée en fréquence maison grâce au mode OC. Avec ses 16 Go de mémoire GDDR7, elle est pleinement armée pour encaisser les jeux les plus lourds, les textures 4K et les environnements complexes des titres AAA modernes.
Les technologies Reflex 2, RTX AI et DLSS 4 viennent parfaire l’ensemble, permettant d’augmenter significativement les performances dans les jeux compatibles. Le Frame Generation et les optimisations d’IA apportent un surplus de fluidité bienvenu, particulièrement visible en 1440p, mais aussi en 4K (pour peu que l’on dispose d’un moniteur compatible). Cette carte est taillée pour ceux qui veulent jouer longtemps avec les réglages poussés en Ultra, tout en profitant des futures sorties sans crainte d’obsolescence rapide.
Côté design, ASUS propose un triple ventilateur au format massif, avec une backplate métallique qui inspire confiance. L’acoustique reste mesurée même en charge, un point appréciable pour un GPU de cette gamme. À ce niveau de prix, l’offre devient plus attractive, d’autant que la TUF est souvent considérée comme l’une des variantes les plus fiables et mieux construites du marché.
GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 : un rapport performance/prix redoutable
Moins onéreuse, mais particulièrement compétente, la GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 Go est la carte idéale pour les joueurs qui souhaitent un excellent équilibre entre performance et budget. Avec son architecture Ada et ses 16 Go de GDDR7, elle assure largement pour le jeu en 1080p ultra et en 1440p élevé, tout en profitant elle aussi de l’écosystème moderne de NVIDIA : DLSS 4, RTX AI et les optimisations Reflex 2.
Le modèle Infinity 3 mise sur un système de refroidissement à trois ventilateurs, compact mais efficace. Là où cette carte surprend, c’est sur sa polyvalence : elle convient aussi bien au gaming compétitif, où son faible input lag brille, qu’aux usages créatifs intermédiaires comme la retouche photo ou le montage vidéo Full HD/4K léger. Sa consommation modérée lui permet également de s’intégrer dans une majorité de configurations, sans nécessiter pour cela d’alimentation monstrueuse.
Avec une réduction avoisinant les 40€, cette 5060 Ti constitue une option sérieuse pour moderniser une configuration vieillissante sans passer sur un GPU hors de prix. Une proposition cohérente, équilibrée, et clairement pensée pour le joueur moyen qui veut maximiser chaque euro investi.
XFX Radeon RX 9060 XT OC : l’option AMD musclée et efficace
Dans la tranche tarifaire des GPU performants mais accessibles, la XFX Radeon RX 9060 XT OC fait elle aussi figure de très bon plan. Profitant de l’architecture RDNA 3.5, cette carte graphique propose 16 Go de mémoire GDDR6, de quoi tenir sereinement en 1080p ultra et en 1440p élevé sur la majorité des jeux récents. Le modèle OC de XFX apporte un léger boost de performances, sans forcément sacrifier la stabilité.
Le refroidissement Dual Fan surprend agréablement : silencieux en charge modérée, il ne dépasse pas un seuil sonore inconfortable même lorsque la carte est sollicitée. Bien que positionnée en dessous du très haut de gamme, cette 9060 XT n’a aucun mal à faire tourner les titres modernes, tout en proposant d’excellentes performances dans les jeux optimisés AMD.
Les technologies maison (FSR 3, HYPR-RX, Anti-Lag+...) ajoutent également une belle marge de manœuvre pour gagner en fluidité sans perdre en qualité visuelle. Pour un peu plus de 350€, cette carte est une excellente option pour les configurations de milieu de gamme cherchant un GPU costaud et durable. Elle concurrencera sans difficulté certaines cartes RTX de gamme équivalente, tout en restant plus accessible.
XFX Radeon RX 9070 XT Gaming Edition : la montée en puissance
Pour ceux qui souhaitent monter d’un cran, sans pour autant sombrer dans des tarifs stratosphériques, la XFX Radeon RX 9070 XT Gaming Edition se positionne comme un excellent compromis. Avec ses 16 Go de mémoire GDDR6, un bus large et une fréquence élevée, elle vise là aussi le jeu en 1440p ultra, et même la 4K en réalité en ce qui concerne certains titres bien optimisés.
Cette édition Gaming mise sur un refroidissement à double ventilateur, une plaque arrière aérée et un design robuste typique de XFX. En jeu, les performances sont à la hauteur des ambitions, et la carte rivalise avec les GPU NVIDIA de milieu/haut de gamme, notamment dans les jeux récents utilisant les API modernes. Le FSR 3 vient compléter l’ensemble pour booster la fluidité.
L’intérêt majeur de cette 9070 XT est sa stabilité à haute résolution. Dans les gros jeux AAA, elle promet de tenir bon et reste capable de fournir un framerate stable sans sacrifier les graphismes. Avec une réduction d’environ 65€, l’offre Black Friday la rend encore un peu plus séduisante pour ceux cherchant la performance, sans concessions majeures.
Kioxia Exceria Plus G4 2 To : un SSD Gen5 à 10 000 Mo/s
Terminons avec un produit qui n’a rien d’un second rôle : le Kioxia Exceria Plus G4 2 To, un SSD PCIe 5.0 capable d’atteindre les 10 000 Mo/s en lecture séquentielle. Un chiffre qui parle de lui-même : nous sommes dans la crème du stockage NVMe dernière génération. Pour les joueurs, cela signifie des chargements quasi instantanés, tandis que pour les créateurs, cela garantit une réactivité exemplaire dans les workflows les plus lourds.
Le format M.2 standard le rend compatible avec les cartes mères PCIe 5.0, et le SSD reste performant même sans dissipateur dédié, même si un radiateur reste recommandé pour tirer le meilleur de ces vitesses très élevées. Sa capacité de 2 To permet d’envisager sereinement l’installation d’un grand nombre de jeux, d’applications créatives et/ou de projets volumineux.
Le rapport performance/prix est tout simplement excellent dans ce contexte Black Friday : un SSD Gen5 dépassant les 10 Go/s sous la barre des 155€ est une belle opportunité. Ajoutons que Kioxia (auparavant Toshiba Memory) jouit également d’une très bonne réputation en fiabilité, héritée de son expertise historique dans la mémoire flash.