Les gamers, créateurs de contenu et amateurs de belles configurations savent qu’il s’agit souvent du meilleur moment pour mettre à niveau leur machine sans exploser leur budget. Cette année encore, le revendeur espagnol PC Componentes se distingue avec une sélection particulièrement agressive, mêlant cartes graphiques dernière génération et stockage fulgurant.

Au menu : des GPU GeForce RTX 5000-series et Radeon RX 9000-series, tous profitant de remises solidement ancrées dans la logique « tout doit partir » du Black Friday. On trouve également un SSD PCIe 5.0 qui tutoie les 10 000 Mo/s, histoire de dynamiser la réactivité d’à peu près n’importe quel PC récent.

Voici sans attendre notre sélection de ces cinq excellentes affaires à ne pas manquer.