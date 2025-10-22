Face à la grogne qui monte, Netflix se veut rassurant. Son co-PDG, Ted Sarandos, martèle que l'IA n'est qu'un « outil » au service des créateurs, incapable de transformer un mauvais conteur en génie. Une belle déclaration d'intention qui peine à masquer la réalité économique. Avec des résultats financiers qui poussent à l'optimisation des coûts, l'IA est une aubaine pour produire plus, plus vite et potentiellement pour moins cher. La plateforme ne s'en sert d'ailleurs pas que pour ses effets visuels, mais aussi pour améliorer son moteur de recherche ou personnaliser les futures publicités.

En affichant si ouvertement sa stratégie, Netflix force toute l'industrie à regarder la technologie en face. La course est lancée. Reste à savoir qui, de l'artiste ou de l'algorithme, écrira le générique de fin de ce nouvel épisode de la saga hollywoodienne.