Pendant que toute l'industrie du cinéma retient son souffle, Netflix a décidé de crever l'abcès : l'intelligence artificielle est non seulement utilisée, mais elle est déjà partout dans ses productions. Une franchise qui a le mérite de la clarté, mais qui risque de faire tousser dans les studios voisins.
Le pavé a été jeté dans la mare sans ménagement, à l'occasion de la publication des derniers résultats trimestriels. Alors que Hollywood marche sur des œufs dès qu'il s'agit d'intelligence artificielle, Netflix, lui, a choisi de jouer cartes sur table. Non, l'IA générative n'est plus un projet obscur dans les cartons des ingénieurs, mais une réalité bien installée au cœur de vos programmes préférés.
Des preuves déjà à l'écran
Les preuves ? Elles sont déjà sous vos yeux. Un immeuble s'effondre dans la série argentine L'Éternaute : pur produit de l'IA. Adam Sandler se paie une cure de jouvence dans Happy Gilmore 2 ? Un rajeunissement numérique entièrement piloté par des algorithmes. La plateforme de streaming ne s'en cache plus et présente même ces technologies comme des outils permettant d'accélérer la créativité et de s'offrir des effets spéciaux dignes d'un blockbuster, sans en avoir forcément le budget.
Cette transparence a de quoi surprendre dans une industrie encore marquée par le souvenir cuisant de la grève historique de 2023. Les syndicats d'acteurs et de scénaristes s'étaient battus des mois durant pour encadrer l'usage de l'IA, terrorisés à l'idée d'être remplacés par des lignes de code. Un accord fragile avait été trouvé, imposant le consentement et une juste rémunération pour toute utilisation d'une doublure numérique. Mais la récente polémique autour de l'outil Sora 2, capable de générer des vidéos ultra-réalistes, a ravivé toutes les craintes, montrant à quel point la frontière entre l'outil et le substitut reste mince.
L'art et la manière (de faire des économies)
Face à la grogne qui monte, Netflix se veut rassurant. Son co-PDG, Ted Sarandos, martèle que l'IA n'est qu'un « outil » au service des créateurs, incapable de transformer un mauvais conteur en génie. Une belle déclaration d'intention qui peine à masquer la réalité économique. Avec des résultats financiers qui poussent à l'optimisation des coûts, l'IA est une aubaine pour produire plus, plus vite et potentiellement pour moins cher. La plateforme ne s'en sert d'ailleurs pas que pour ses effets visuels, mais aussi pour améliorer son moteur de recherche ou personnaliser les futures publicités.
En affichant si ouvertement sa stratégie, Netflix force toute l'industrie à regarder la technologie en face. La course est lancée. Reste à savoir qui, de l'artiste ou de l'algorithme, écrira le générique de fin de ce nouvel épisode de la saga hollywoodienne.
