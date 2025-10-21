Les nouvelles mesures de la firme sont également alignées avec les actions qu'elle a lancées précédemment : elle a, en effet, bloqué la semaine dernière les générations mettant en scène Martin Luther King Jr. Dans le même temps, elle s'est engagée à « renforcer les mesures de protection pour les personnages historiques » et a notamment donné aux ayant droits la possibilité d'interdire l'utilisation de l'image des personnalités décédées.