Afin d'éviter les scandales et autres procès, OpenAI empêchera désormais les utilisateurs d'utiliser Sora pour générer des vidéos utilisant l'image des personnalités publiques.
Pouvant générer des vidéos allant jusqu'à 25 secondes, le nouvel outil d'OpenAI, Sora 2, est sorti il y a maintenant trois semaines. Si cette IA a quelques limites techniques, elle soulève également de nombreuses questions juridiques. Conscient de cela, OpenAI a souhaité renforcer la protection des détenteurs de droits. La firme vient de faire un grand pas dans ce sens en empêchant la création de deepfakes de célébrités.
Une déclaration commune sur une "collaboration fructueuse"
Les deepfakes sont à l'origine de nombreuses fraudes, mais d'autres usages inquiètent aussi ceux qui en sont victimes. Les vidéos générées étant de plus en plus réalistes, de nombreuses personnalités voient leur image réutilisée sans leur consentement. Déjà visée par des plaintes provenant des familles de Robin Williams, Martin Luther King Jr. et George Carlin, OpenAI a décidé qu'il était grand temps de mettre fin au problème.
Une déclaration commune « concernant (une) collaboration fructueuse visant à garantir la protection de la voix et de l'image dans Sora 2 » a été partagée hier. Elle réunit plusieurs acteurs majeurs de l'industrie du divertissement : le syndicat SAG-AFTRA, l'acteur Bryan Cranston, dont l'image a souvent été reproduite sans autorisation, et les agences de talents United Talent Agency, Creative Artists Agency et Association of Talent Agents.
Dans ce cadre, OpenAI s'est engagé a mettre en place « une politique d'adhésion volontaire pour l'utilisation de la voix et de l'image d'une personne dans Sora 2. Tous les artistes, interprètes et particuliers auront le droit de déterminer comment et s'ils peuvent être simulés.(…) Elle s'est également engagée à répondre rapidement à toute plainte qu'elle pourrait recevoir. »
Une protection renforcée pour les personnalités
Lancée fin septembre, Sora 2 est une application très populaire et il est primordial que des garde-fous soient mis en place pour éviter les dérives. Ce nouvel engagement d'OpenAI va notamment dans le sens du No Fakes Act, une « loi fédérale en cours d'élaboration visant à protéger les artistes et le public contre la reproduction numérique non autorisée. »
Les nouvelles mesures de la firme sont également alignées avec les actions qu'elle a lancées précédemment : elle a, en effet, bloqué la semaine dernière les générations mettant en scène Martin Luther King Jr. Dans le même temps, elle s'est engagée à « renforcer les mesures de protection pour les personnages historiques » et a notamment donné aux ayant droits la possibilité d'interdire l'utilisation de l'image des personnalités décédées.
La firme OpenAI est donc déterminée à aller dans la bonne direction et on espère que ce nouveau cap permettra, à l'avenir, d'éviter de nombreux problèmes.