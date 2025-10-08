Sora 2 peut générer des séquences complexes, allant de routines de gymnastique à des scènes avec plusieurs objets en mouvement. L’équipe affirme que le modèle « obéit mieux aux lois de la physique que les systèmes précédents » et qu’il représente « une avancée majeure en termes de maniabilité ». Les utilisateurs peuvent choisir des styles réalistes, cinématographiques ou animés et placer directement des éléments réels dans les vidéos. Le caméo permet de projeter l’apparence et la voix d’une personne dans n’importe quel environnement généré.

L’application fournit également des outils de contrôle pour ajuster le flux de contenu et garantir le bien-être des utilisateurs. Les créateurs peuvent limiter l’exposition des adolescents et révoquer l’accès à leur caméo. OpenAI met l’accent sur l’expérience sociale, avec la possibilité de remixer les vidéos des autres et de découvrir de nouvelles créations dans un fil personnalisé.

Pour l’équipe, Sora 2 signe « le début d’une toute nouvelle ère pour les expériences de co-création ». La plateforme mélange divertissement et immersion, mais elle ne simule pas encore parfaitement la réalité. Certaines erreurs apparaissent lorsque des objets interagissent de façon inattendue ou que les mouvements complexes ne sont pas reproduits fidèlement.