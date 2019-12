Snapchat se lance dans les deepfakes "pour rire" avec Cameo

Credits : Jeff Higgins / TechCrunch

Dans le monde des réseaux sociaux, chaque plateforme doit sans cesse se renouveler et expérimenter de nouvelles idées pour ne pas devenir ringarde du jour au lendemain et se voir désertée par le public adolescent.Snapchat l'a bien compris et teste actuellement Cameo, une nouvelle fonctionnalité qui utilise les bases du deepfake pour offrir de nouvelles interactions à ses utilisateurs et un moyen supplémentaire de communiquer.L'option est placée dans le menu Bitmoji, ses petits avatars personnalisés permettant de commenter à peu près n'importe quel message grâce à plusieurs centaines d'images thématisées. Cameo demande à l'utilisateur de réaliser un selfie et va créer un visage virtuel qui remplacera celui affiché sur une courte vidéo.Un moteur de recherche permettra de trouver les clips les plus en lien avec la réaction que l'on veut partager. Les utilisateurs pourront également proposer à leurs amis d'intégrer leur visage dans des vidéos incluant deux personnes au maximum.Snapchat a déjà conçu près de 150 petits films de quelques secondes chacun et va surement à l'avenir en ajouter des dizaines d'autres pour augmenter l'utilisation de son application et attirer un nouveau public. Les vidéos peuvent être également enregistrées dans la photothèque et partagées sur d'autres réseaux sociaux ou messageries instantanées.Pour le moment seuls certains utilisateurs français semblent avoir accès à Cameo. Snapchat a d'ors et déjà annoncé que le déploiement mondial aura lieu le 18 décembre prochain. Pile à l'heure donc pour les fêtes de fin d'année et réagir aux cadeaux de Noël de ses amis avec style.