Comment accéder à Sora 2 depuis la France ?

Pour accéder au service d'OpenAI, il faut que votre connexion au service se fasse depuis les États-Unis ou le Canada, il faut donc changer votre géolocalisation virtuelle. Et cela passe par l'activation d'un VPN fiable et réputé.

Souscrivez à un service VPN reconnu (CyberGhost, ProtonVPN, ExpressVPN, etc.). Installez l’application VPN sur votre iPhone ou votre iPad. Activez une connexion vers un serveur basé aux États-Unis (ou au Canada).

Veillez à ce que le VPN masque bien votre adresse IP réelle et que le serveur soit stable pour assurer une bonne connexion.