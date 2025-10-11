Comment accéder à Sora 2 depuis la France ?

Sora 2 est le nouveau générateur vidéo d’OpenAI, aux capacités impressionnantes : mouvements réalistes, insertion de visages, scènes cohérentes… Mais pour l’instant, l’accès est limité aux États-Unis et au Canada. Alors comment en profiter dès maintenant depuis la France ?
Dans l'hexagone, lorsqu'on tente d'accéder à Sora 2, un message d’erreur s’affiche : “Service not available in your region”. Ce tutoriel vous guide pas à pas pour contourner ces restrictions géographiques (avec les risques et limites que cela comporte).
1 - Choisir et configurer un VPN
Pour accéder au service d'OpenAI, il faut que votre connexion au service se fasse depuis les États-Unis ou le Canada, il faut donc changer votre géolocalisation virtuelle. Et cela passe par l'activation d'un VPN fiable et réputé.
- Souscrivez à un service VPN reconnu (CyberGhost, ProtonVPN, ExpressVPN, etc.).
- Installez l’application VPN sur votre iPhone ou votre iPad.
- Activez une connexion vers un serveur basé aux États-Unis (ou au Canada).
Veillez à ce que le VPN masque bien votre adresse IP réelle et que le serveur soit stable pour assurer une bonne connexion.
2 - Créer un identifiant Apple américain (iOS uniquement)
Nous rappelons que Sora est, pour l’instant, disponible uniquement sur iOS.
Maintenant que vous êtes géo-localisé aux États-Unis, il est nécessaire de se créer un compte Apple américain.
Voici les étapes :
- Allez sur le site Apple (apple.com) et lancez la création d’un nouveau compte.
- Lors de la configuration, choisissez États-Unis comme région / pays (et non la France).
- Sur votre iPhone, ou votre iPad, déconnectez-vous de votre identifiant Apple habituel dans l’App Store.
- Sur vote appareil, connectez-vous avec ce nouvel identifiant “américain”.
- Accédez à l’App Store (US) et téléchargez l’application Sora by OpenAI.
Obtenir un code d’invitation
Même avec un VPN et un compte Apple américain, l’accès à Sora 2 est soumis à un code d’invitation.
- Rejoignez le serveur Discord officiel d’OpenAI.
- Cherchez le canal sora-2 sur ce serveur.
- Demandez un code d’invitation : chaque utilisateur “précoce” reçoit quatre codes à partager.
Activer Sora 2
Avec tous les éléments réunis :
Dans un premier temps, assurez-vous que votre VPN est encore connecté à un serveur US.
Dans un navigateur, allez ensuite sur sora.chatgpt.com/explore.
- Connectez-vous avec votre compte OpenAI.
- Entrez le code d’invitation que vous avez obtenu.
- Si tout se passe bien, vous accéderez à l’interface de génération vidéo de Sora.
⚠️ Avertissement : OpenAI ne propose pas encore Sora 2 officiellement en Europe. Le procédé suivant repose sur des contournements géographiques (VPN, compte Apple, invitation). Nous rappelons qu'il peut contrevenir aux conditions d’usage d’OpenAI ou d’Apple.
