Une fois le fichier .dmg téléchargé depuis notre page Télécharger ChatGPT Atlas, une fois téléchargé, ouvrez-le. Il devrait normalement se trouver dans le dossier Téléchargements.

Comme pour la plupart des applications sur Mac, il vous suffira de faire glisser l'icône de ChatGPT Atlas dans votre dossier Applications.