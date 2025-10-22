Fatigué de jongler entre vingt-quatre onglets et de faire des copier-coller à n'en plus finir pour discuter avec votre assistant IA préféré ? Votre vœu est exaucé puisqu'OpenAI vient de sortir par surprise son alternative à Chrome.

Le navigateur d'OpenAI est enfin là. Voici comment l'installer et le configurer. © OpenAI
ChatGPT Atlas
  • Navigation dopée à l'IA
  • Mode agent efficace
  • Intégration native de ChatGPT
ChatGPT Atlas est le nouveau navigateur web conçu par OpenAI qui intègre directement l'intelligence artificielle au cœur de votre navigation. S'il n'est pas le premier navigateur à placer l'intelligence artificielle au coeur de l'expérience (coucou Comet, Dia et cie), nous avons tout de même affaire à la tentative de l'entreprise qui a popularisé et défini ce qu'est l'intelligence artificielle ces 3 dernières années. Fini le va-et-vient incessant : l'IA peut désormais interagir avec la page que vous consultez, vous aider dans vos tâches et même prendre le contrôle de votre souris pour remplir un formulaire ou remplir un panier en ligne. Avant de vous lancer, sachez que, pour le moment, ce nouveau navigateur est une exclusivité pour les utilisateurs de macOS (version 12 Monterey ou plus récente, avec une puce Apple Silicon, c'est-à-dire M1, M2, M3, etc…). Les autres devront prendre leur mal en patience, mais des versions pour Windows, iOS et Android sont promises pour bientôt.

Comment installer ChatGPT Atlas ?

1. Installer l'application

Une fois le fichier .dmg téléchargé depuis notre page Télécharger ChatGPT Atlas, une fois téléchargé, ouvrez-le. Il devrait normalement se trouver dans le dossier Téléchargements.

Comme pour la plupart des applications sur Mac, il vous suffira de faire glisser l'icône de ChatGPT Atlas dans votre dossier Applications.

Ouvrez le fichier .DMG © Clubic

2. Lancer et se connecter

Ouvrez ChatGPT Atlas depuis LaunchPad ou depuis le dossier Applications.

Accès depuis le Launchpad. © Clubic

Un message de sécurité de macOS pourrait apparaître ; cliquez sur "Ouvrir" sans crainte.

Malgré la pop-up, ne vous inquiétez pas : le navigateur est sûr. © Clubic

Le navigateur vous invitera alors à vous connecter avec votre compte OpenAI existant ou à en créer un nouveau si vous débarquez tout juste dans le monde de l'IA.

Connectez-vous. © Clubic
Dans l'éventualité où vous n'auriez pas de compte, le plus simple reste une connexion avec Google. © Clubic

3. Importer vos anciennes données (ou pas)

Poursuivez la configuration.

Il vous faudra passer quelques étapes avant d'accéder à l'import des données. © Clubic
On y est presque ! © Clubic

Le navigateur vous proposera d'importer vos favoris, mots de passe et votre historique depuis Safari ou Google Chrome. Si vous êtes un adepte de Firefox, il faudra pour l'instant faire une croix dessus. C'est à vous de voir si vous souhaitez repartir de zéro ou ramener vos bagages.

Le navigateur vous laisse le choix. © Clubic

4. Accepter le "cadeau" d'OpenAI (optionnel)

C'est là qu'OpenAI se montre un peu taquin. Le navigateur vous demandera de le définir comme navigateur par défaut. Si vous acceptez, vous recevrez un petit "cadeau" : 7 jours d'utilisation de ChatGPT avec des limites repoussées (plus de messages, de fichiers, etc.). Un bonus plutôt malin pour vous faire quitter votre ancien navigateur ! Toutefois, les personnes déjà abonnées à ChatGPT n'auront rien de plus.

Définissez ou non Atlas comme navigateur par défaut. © Clubic

Et voilà ! Vous avez installé ChatGPT Atlas, le navigateur qui transforme votre IA en un véritable copilote du web. Vous pouvez désormais demander à ChatGPT de vous résumer une page, de remplir un formulaire ou de retrouver une recette que vous aviez consultée la veille, tout cela depuis une barre latérale accessible partout.

