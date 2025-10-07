OpenAI est loin de connaître la crise au niveau popularité. La firme de Sam Altman vient en effet d'atteindre un nouveau seuil record d'utilisateurs !
Si l'on veut comprendre à quel point ChatGPT a tout de suite été considéré comme une révolution, il faut se souvenir qu'à son lancement, l'IA a écrasé tous les records, en devançant de très loin TikTok ou Instagram pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs en à peine deux mois. Des chiffres d'utilisateurs uniques, qui en moins d'un an deviennent 100 millions d'utilisateurs hebdomadaires. Mais ça, c'était à la fin 2023. Aujourd'hui, ce nombre a bien explosé !
ChatGPT atteint les 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires
La nouvelle présentation menée par OpenAI, à l'occasion de laquelle on a pu découvrir les futures « Apps », a aussi permis à la société américaine de pouvoir se vanter un peu. En effet, elle vient de passer un nouveau pallier important, qui montre à quel point ChatGPT est aujourd'hui une intelligence artificielle présente partout sur la planète.
« Plus de 800 millions de personnes utilisent ChatGPT chaque semaine, et nous traitons plus de 6 milliards de tokens par minute sur l'API. Grâce à vous tous, l'IA est passée d'un simple divertissement à un outil que les gens utilisent quotidiennement pour créer » a-t-il ainsi déclaré.
Une augmentation toujours très rapide
« Aujourd'hui, 4 millions de développeurs ont créé des applications avec OpenAI » a-t-il par ailleurs ajouté. Et il faut noter que ces nombres ont connu une croissance importante en 2025. Ainsi, en mars dernier, ChatGPT comptait-il un nombre de 500 millions d'utilisateurs actifs, avant d'atteindre la barre des 700 millions d'utilisateurs au mois d'août.
Ce nombre d'utilisateurs en hausse devrait pouvoir se convertir en revenus supplémentaires pour le leader mondial de l'intelligence artificielle. Ce qui ne sera pas un luxe, quand on sait qu'OpenAI a revu profondément à la hausse ses dépenses dans les prochaines années.
