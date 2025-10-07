La nouvelle présentation menée par OpenAI, à l'occasion de laquelle on a pu découvrir les futures « Apps », a aussi permis à la société américaine de pouvoir se vanter un peu. En effet, elle vient de passer un nouveau pallier important, qui montre à quel point ChatGPT est aujourd'hui une intelligence artificielle présente partout sur la planète.

« Plus de 800 millions de personnes utilisent ChatGPT chaque semaine, et nous traitons plus de 6 milliards de tokens par minute sur l'API. Grâce à vous tous, l'IA est passée d'un simple divertissement à un outil que les gens utilisent quotidiennement pour créer » a-t-il ainsi déclaré.