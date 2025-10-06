Dans son article, le PDG explique notamment que « les utilisateurs génèrent bien plus que prévu par utilisateur, et (que) de nombreuses vidéos sont générées pour un public très restreint. Nous allons essayer de partager une partie de ces revenus avec les ayants droit qui souhaitent que leurs personnages soient générés par les utilisateurs. » Une manière, sans doute, d'inciter les ayants droits à être plus permissifs.