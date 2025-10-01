OpenAI démarre le mois d'octobre sur les chapeaux de roue ! En plus d'une nouvelle version de son générateur de vidéos, l'entreprise lance un réseau social 100 % intelligence artificielle (IA).
Dévoilé en février 2025, Sora permet de générer des vidéos entières à partir de simples requêtes textuelles. Désormais, l'éditeur de ChatGPT revient à la charge avec la seconde itération de son produit qui vise non seulement à l'améliorer, mais aussi à corriger quelques défauts techniques. Et la société a mis le paquet, alors que Veo 3 de Google connaît un succès retentissant.
Une plateforme sociale 100 % IA
OpenAI l'assure : Sora 2 marque un grand bond en avant. Là où la première version peinait à respecter le lois de la physique, Sora 2 est capable de gérer des mouvements réalistes. Par exemple, un ballon qui rebondit sur un panneau ne se « téléportera » plus dans le panier. L'IA peut en outre générer du son synchronisé, qu'il s'agisse de voix, de bruitages ou de sons d'ambiance, en plus d'être en mesure de suivre des instructions plus longues et complexes.
Mais c'est la seconde annonce de la start-up qui a surtout attiré l'attention : le déploiement d'une plateforme sociale pensée pour créer et partager des vidéos générées avec Sora 2. Les utilisateurs pourront y retrouver les créations de leurs amis, les transformer à leur façon, ou encore s'intégrer directement dans les scènes grâce aux « cameos », une fonction qui permet d'ajouter son propre visage et sa voix aux vidéos, ainsi que ceux d'un proche.
« Notre objectif avec le flux Sora est simple : aider les gens à découvrir ce qui est possible et les inciter à créer », explique OpenAI. « Nos algorithmes de recommandation sont conçus pour vous proposer des recommandations personnalisées qui vous inspirent, vous et les autres, à faire preuve de créativité », poursuit la firme.
OpenAI promet de solides garde-fous
Une telle plateforme doit disposer de solides garde-fous. Ainsi, les vidéos générées sont filigranées et étiquetées par des métadonnées, tandis que l'utilisation du visage ne peut se faire qu'avec le consentement explicite et révocable à tout moment de la personne concernée. Les contenus jugés dangereux seront par ailleurs bloqués, promet OpenAI. Reste à voir si tout cela sera suffisant pour prévenir les abus…
Ce lancement reflète l'importance grandissante de l'intelligence artificielle sur les réseaux sociaux, les plateformes traditionnelles adoptant aussi la technologie à grande échelle.
L'application Sora sera premièrement disponible sur invitation aux États-Unis et au Canada. Son déploiement sera ensuite progressif ; une approche devenue habituelle concernant les fonctionnalités IA, tant les modèles sont énergivores.