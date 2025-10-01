OpenAI l'assure : Sora 2 marque un grand bond en avant. Là où la première version peinait à respecter le lois de la physique, Sora 2 est capable de gérer des mouvements réalistes. Par exemple, un ballon qui rebondit sur un panneau ne se « téléportera » plus dans le panier. L'IA peut en outre générer du son synchronisé, qu'il s'agisse de voix, de bruitages ou de sons d'ambiance, en plus d'être en mesure de suivre des instructions plus longues et complexes.