Mais, et il y a un mais, comme on vous l'a dit dans le titre, il y a une condition adossée à cette nouveauté. En effet, Sora 2 n'est pas disponible chez nous en Europe. Il faut vivre en Amérique du Nord pour en bénéficier. Et pour ceux qui sont installés sur notre bon Vieux Continent, il est nécessaire de faire usage d'un VPN pour pouvoir utiliser Sora 2.

Par ailleurs, OpenAI va une fois encore chouchouter ses abonnés à ChatGPT Pro, puisque ces derniers pourront générer des vidéos sur Sora 2 d'une durée pouvant aller jusqu'à 25 secondes ! Un droit qui coûte assez cher, car, on vous le rappelle, il faut en France s'acquitter de la somme très conséquente de 229 euros par mois pour pouvoir bénéficier de cette formule. Il faudra sûrement attendre un certain temps pour voir OpenAI appliquer une durée aussi longue à ses utilisateurs gratuits.

À noter, et c'est important, que si vous choisissez de générer une vidéo de 15 secondes, elle sera comptabilisée comme ayant représenté 2 vidéos décomptées dans votre forfait journalier.