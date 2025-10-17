L'IA phénomène génératrice de vidéos, Sora 2, introduit un changement majeur. Les vidéos générées pourront à l'avenir être plus longues.
Si GPT-5 n'a pas été un grand succès, ce que l'on admet même du côté d'OpenAI, le nouveau générateur de vidéos Sora a par contre conquis immédiatement la planète – avec notamment des vidéos qui inondent dorénavant nos réseaux sociaux. Il a depuis bénéficié d'un successeur, Sora 2, qui va plaire encore un peu plus à ses utilisateurs.
Les vidéos générées par Sora pourront être plus longues à l'avenir
Si vous avez déjà essayé l'intelligence artificielle génératrice de vidéos Sora, vous avez sûrement dû être frustrés par la durée maximale assez limitée imposée sur les vidéos produites. 10 secondes, c'est encore assez peu.
Autant dire que ce qui vient d'être annoncé par OpenAI est une très bonne nouvelle. En effet, tous les utilisateurs de l'IA Sora 2 pourront dorénavant générer des vidéos dont la durée pourra être poussée jusqu'à 15 secondes. Une nouvelle limite qui s'applique autant pour la version bureau que pour la version application.
Une exclusivité pour les Américains
Mais, et il y a un mais, comme on vous l'a dit dans le titre, il y a une condition adossée à cette nouveauté. En effet, Sora 2 n'est pas disponible chez nous en Europe. Il faut vivre en Amérique du Nord pour en bénéficier. Et pour ceux qui sont installés sur notre bon Vieux Continent, il est nécessaire de faire usage d'un VPN pour pouvoir utiliser Sora 2.
Par ailleurs, OpenAI va une fois encore chouchouter ses abonnés à ChatGPT Pro, puisque ces derniers pourront générer des vidéos sur Sora 2 d'une durée pouvant aller jusqu'à 25 secondes ! Un droit qui coûte assez cher, car, on vous le rappelle, il faut en France s'acquitter de la somme très conséquente de 229 euros par mois pour pouvoir bénéficier de cette formule. Il faudra sûrement attendre un certain temps pour voir OpenAI appliquer une durée aussi longue à ses utilisateurs gratuits.
À noter, et c'est important, que si vous choisissez de générer une vidéo de 15 secondes, elle sera comptabilisée comme ayant représenté 2 vidéos décomptées dans votre forfait journalier.