Oui, Sam Altman l'avoue, dans une discussion avec des journalistes du Wired, « l'ambiance était plutôt mauvaise lors du lancement » de GPT-5. Il faut dire que le modèle de langage, qui était annoncé comme étant un véritable bond en avant dans l'IA, n'a apporté que des améliorations incrémentales.

Mais si l'ambiance était tendue alors, le patron de la firme explique qu'elle est maintenant bien meilleure, depuis que les critiques se sont estompées avec le lancement de l'époustouflant générateur de vidéo Sora 2.