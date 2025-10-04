Le patron d'OpenAI est revenu sur le lancement un peu raté de son dernier modèle de langage GPT-5. Et il promet du mieux pour la suite.
OpenAI avait semble-t-il trop promis pour son dernier modèle de langage pour ChatGPT, GPT-5. Car depuis son lancement, ce qui domine parmi le public, c'est la déception, au point même que certains utilisateurs avaient demandé le retour de GPT-4o (revenus seulement pour les abonnés Pro). Conscient de cet échec relatif, Sam Altman en a discuté avec Wired pour défendre le travail de ses équipes.
Sam Altman reconnaît un bref passage à vide au moment du lancement de GPT-5
Oui, Sam Altman l'avoue, dans une discussion avec des journalistes du Wired, « l'ambiance était plutôt mauvaise lors du lancement » de GPT-5. Il faut dire que le modèle de langage, qui était annoncé comme étant un véritable bond en avant dans l'IA, n'a apporté que des améliorations incrémentales.
Mais si l'ambiance était tendue alors, le patron de la firme explique qu'elle est maintenant bien meilleure, depuis que les critiques se sont estompées avec le lancement de l'époustouflant générateur de vidéo Sora 2.
OpenAI est bloqué par le manque d'infrastructures
Entendant les critiques, Sam Altman a tenu à préciser que, contrairement aux modèles précédents, GPT-5 est surtout une avancée pour certaines spécialités comme le codage ou les activités scientifiques. Le modèle de langage est ainsi un véritable outil pour les scientifiques, alors que l'utilisateur lambda lui n'en prend pas plein les yeux – ce qui serait normal pour la direction d'OpenAI, mais n'invaliderait pas la qualité de GPT-5.
Pour ce qui est de la suite, OpenAI ne pourra produire des avancées majeures qu'avec des infrastructures différentes. Plus exactement, avec un réseau de data centers beaucoup plus important, qui va demander des investissements de l'ordre de plusieurs centaines de milliards de dollars. « Le défi de la mise à l'échelle est difficile. C'est vraiment très difficile à réaliser, comme construire une fusée plus grande : construire une fusée deux fois plus grande est probablement dix fois plus difficile » résume le responsable Greg Brockman.