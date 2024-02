Disney investit 1,5 milliard dans Epic Games pour créer un univers Fortnite avec Star Wars, Marvel et Pixar

« The Walt Disney Company et Epic Games collaboreront sur un tout nouvel univers de jeux et de divertissement », fait savoir le communiqué. Pour l'instant, les deux entités n'ont pas partagé énormément de détails sur ce nouvel univers, mais les quelques informations mises à notre disposition laissent penser à des expériences de type sandbox.

« En plus […] d'interagir avec Fortnite, le nouvel univers persistant offrira une multitude d'opportunités aux consommateurs pour jouer, regarder, acheter et interagir avec du contenu, des personnages et des histoires de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar et plus encore », apprend-on.

Les joueurs pourraient ainsi accéder à un genre d'énorme parc d'attractions virtuel, et nous comprenons que des passerelles existeront avec d'autres services et produits de Disney.