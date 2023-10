Electronic Arts va-t-elle tomber dans l'escarcelle de Disney ?

Si un tel rachat avait bel et bien lieu, Disney pourrait concentrer toutes ses licences vidéoludiques phares sous la bannière Electronic Arts : Marvel, Star Wars, Kingdom Hearts ou même le tout récent jeu de course Disney Speedstorm. Avec ce que cela impliquerait pour les studios et éditeurs partenaires, qui ne seraient logiquement plus sollicités pour travailler sur les nombreuses licences de la maison (Ubisoft, Massive Entertainment, Warner Bros. Games, TT Games, Crystal Dynamics, etc.).

Toutefois, la fusion entre ces deux géants ne serait pas vraiment choquante en ce qui concerne la franchise Star Wars. En effet, jusqu'à la fin de cette année, EA garde l'exclusivité des titres de la licence, avec notamment la série des Star Wars Jedi, Battlefront et Squadrons.

Mais une autre information met la puce à l'oreille. En effet, Electronic Arts s'est récemment restructurée en deux divisions distinctes : EA Sports et EA Entertainment. La première entité regroupe tous les jeux de sport (FC 24, NBA Live, Formula One, PGA Tour, etc.), et la seconde, les autres nombreux titres de l'éditeur, comme les licences Les Sims, Need for Speed et Battlefield. La préparation à un futur mariage, ou à un démantèlement en bonne et due forme ?