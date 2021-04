Epic Games reçoit un milliard de dollars de financement dont 200 millions de la part de Sony

Si le principal intéressé de cette campagne de financement en profite évidemment le plus, l'opération n'est bien sûr pas sans intérêt pour les différents investisseurs.

Kenichiro Yoshida, Président de Sony, s'est notamment exprimé sur le sujet : « Epic continue de fournir des expériences révolutionnaires au travers d'un large panel de technologies de pointe qui supportent les créateurs de jeu et de toute l'industrie de divertissement numérique ».



« Nous sommes excités à l'idée de renforcer notre collaboration afin d'apporter de nouvelles expériences de divertissement aux joueuses et joueurs autour du monde. Je crois fortement que cela s'aligne avec notre but de remplir le monde d'émotions par le pouvoir de la créativité et de la technologie », a-t-il conclu.