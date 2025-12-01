Ce virage marque une rupture nette avec la posture historique de la start-up. Il y a encore un an, face aux étudiants de Harvard, Sam Altman confiait trouver le mélange IA et publicité « particulièrement dérangeant ». Une pudeur qui semble s'être évaporée face aux impératifs de rentabilité. La stratégie consisterait à cibler les utilisateurs de la version gratuite, dont les requêtes et l'historique de conversation serviraient de carburant pour un ciblage précis.

Pour l'utilisateur non payant, l'équation risque de changer radicalement. La version gratuite, déjà bridée sur le raisonnement et la mémoire, deviendrait une vitrine commerciale. OpenAI emboîte ainsi le pas à Google, dont le modèle repose intégralement sur cette logique. Reste à voir si l'IA générative, censée fournir des réponses factuelles et synthétiques, survivra à l'injection de liens sponsorisés sans perdre sa pertinence.