C'était une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes depuis des mois : OpenAI prépare activement le terrain pour inonder la version gratuite de ChatGPT de publicités. Des lignes de code explicites repérées dans la version Android ne laissent plus guère de place au doute.
On s'en doutait, la philanthropie a ses limites, surtout quand elle coûte plusieurs milliards de dollars par an en puissance de calcul. Si Sam Altman a longtemps joué la carte de la vertu en qualifiant la publicité de « dernier recours », la réalité économique semble avoir rattrapé ses idéaux. Rappelez-vous, nous évoquions récemment dans nos colonnes la situation financière délicate de l'entreprise, qui brûle du cash à une vitesse effarante. Le virage vers la monétisation de l'audience gratuite n'était donc qu'une question de temps, et le compte à rebours semble officiellement lancé.
Le code parle : la « feature » publicitaire est déjà là
Ce n'est pas une annonce officielle, mais c'est tout comme. D'après les trouvailles du développeur Tibor Blaho, relayées par nos confrères d'Engadget, la dernière version bêta de l'application Android de ChatGPT (version 1.2025.329) contient désormais toute la plomberie nécessaire à l'affichage réclame.
Les termes dénichés dans les entrailles de l'APK sont sans équivoque : on y trouve des références à une « ads feature » (fonctionnalité publicitaire), des « search ad » et même du « bazaar content ». Si ces options sont pour l'instant désactivées pour le grand public, leur intégration technique prouve que le développement est à un stade avancé. OpenAI ne se contente plus d'y réfléchir ; l'infrastructure est prête à être activée côté serveur.
Le renoncement au « sans pub »
Ce virage marque une rupture nette avec la posture historique de la start-up. Il y a encore un an, face aux étudiants de Harvard, Sam Altman confiait trouver le mélange IA et publicité « particulièrement dérangeant ». Une pudeur qui semble s'être évaporée face aux impératifs de rentabilité. La stratégie consisterait à cibler les utilisateurs de la version gratuite, dont les requêtes et l'historique de conversation serviraient de carburant pour un ciblage précis.
Pour l'utilisateur non payant, l'équation risque de changer radicalement. La version gratuite, déjà bridée sur le raisonnement et la mémoire, deviendrait une vitrine commerciale. OpenAI emboîte ainsi le pas à Google, dont le modèle repose intégralement sur cette logique. Reste à voir si l'IA générative, censée fournir des réponses factuelles et synthétiques, survivra à l'injection de liens sponsorisés sans perdre sa pertinence.