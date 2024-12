Comcom1

Ahh la publicité, mère de pourriture et de pollution absolue de notre monde moderne toujours là pour trouver le moyen de gâcher nos vies, une vomissure médiatique à base de bonimenteurs cherchant à pousser à des achats et donc cherchant directement à augmenter la pollution de notre monde en voulant nous vendre toujours plus et donc polluer toujours plus.

Un cancer qui se propage dans tout ce qu’on touche tel un malade en phase terminal ou encore une gangrène qui touche chacun de nous, chacun de nos objets ou services une maladie qui se propage sous un faux prétexte de gratuité inexistante en réalité, rien n’est gratuit dans la vie comme le dit l’adage, si c’est gratuit c’est que c’est toi le produit, dans tout les cas ce n’est pas de l’argent magique comme certains voudraient nous le faire croire, de l’argent magique, non : le produit ou le service est plus cher donnant de l’argent à des services marketings payés à leur tour pour nous bourrer le mou.

Bref